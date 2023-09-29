خبير يحذر من أن الكويكب بينو قد يضرب الأرض خلال 159 عامًا

تشير دراسة جديدة إلى أن هناك احتمالا لاصطدام كويكب بالأرض خلال الـ 159 عاما المقبلة، مع عواقب وخيمة محتملة. حذر أستاذ الفيزياء الفلكية بيرترام بيتش من جامعة كوليدج كورك (UCC) في أيرلندا من أن الكويكب بينو يمكن أن يضرب كوكبنا، مما يشكل تهديدا للبشرية. وفي حين أن فرصة التأثير ضئيلة نسبياً، إذ تبلغ واحداً في 2700، فإن العواقب قد تكون كارثية.

ويعتبر الكويكب بينو، الذي يبلغ حجمه 1640 قدمًا، ضخمًا. وإذا اصطدم بالأرض، فقد يؤدي إلى إحداث حفرة يبلغ عرضها 6 كيلومترات ويسبب أضرارًا كبيرة للمباني في منطقة كبيرة. ويستند هذا التنبؤ المثير للقلق إلى عدم اليقين المحيط بمواجهات الجاذبية المستقبلية التي قد يتعرض لها الكويكب، مما يجعل من الصعب حساب مساره بدقة.

على الجانب الإيجابي، نجحت مركبة الفضاء أوزوريس-ريكس التابعة لناسا في جمع عينات التربة من الكويكب بينو وإعادتها إلى الأرض قبل بضعة أيام فقط. ستساعد هذه البيانات المهمة العلماء في فهم أصول الكون بالإضافة إلى تقديم نظرة ثاقبة للكويكبات نفسها. علاوة على ذلك، سيساعد في تطوير آليات الدفاع لحماية الأرض من تأثيرات الكويكبات المحتملة.

تقوم ناسا حاليًا بتحليل 250 جرامًا من التربة التي تم جمعها من الكويكب بينو. ستساهم هذه الدراسة في فهم الكويكبات بشكل أفضل وقد تؤدي إلى إنشاء استراتيجيات لتفادي أو تدمير الكويكبات الخطرة. الهدف النهائي هو ضمان سلامة كوكبنا ومنع وقوع أحداث كارثية في المستقبل.

في الختام، في حين أن احتمال اصطدام كويكب قد يكون مثيرًا للقلق، فإن الأبحاث المستمرة والتقدم التكنولوجي يسمح لنا بفهم هذه المخاطر بشكل أفضل وربما التخفيف منها. ومن خلال مواصلة دراسة الكويكبات مثل بينو، يعمل العلماء على حماية كوكبنا واستمرار البشرية.

مصادر:

- صدى لايف: أستاذ الفيزياء الفلكية في كلية كورك الجامعية بيرترام بيتش

– برنامج التأثير على الأرض التابع للكلية الإمبراطورية بلندن

- المركبة الفضائية أوزوريس ريكس التابعة لناسا