العنكبوت الأحفوري العملاق المكتشف حديثًا يلقي الضوء على انقراض العناكب

حقق فريق من العلماء الأستراليين بقيادة المتحف الأسترالي وجامعة نيو ساوث ويلز اكتشافًا رائدًا، وهو عنكبوت أحفوري عملاق ينتمي إلى عائلة عنكبوت الباب المسحور ذو الأقدام الفرشاة. هذه الحفرية المسماة Megamonodontium mccluskyi هي الأولى من نوعها التي يتم العثور عليها على الإطلاق، مما يضيف رؤى قيمة إلى التاريخ التطوري للعناكب.

ويقدر العلماء أن عمر الحفرية يتراوح بين 11 و16 مليون سنة، وقد تم اكتشافها في ماكجراث فلات، نيو ساوث ويلز، وهو موقع أحفوري معروف بصخوره الغنية بالحديد والتي تسمى الجيوثيت. تنتمي أحفورة العنكبوت إلى عائلة Barychelidae وهي أكبر بخمس مرات من جنس Monodontium الحي، وهو عنكبوت الباب المسحور بالفرشاة.

ووفقا للدكتور ماثيو ماكاري، عالم الحفريات من جامعة نيو ساوث ويلز، فإن هذا الاكتشاف يسد فجوة كبيرة في فهمنا لماضي العناكب ويقدم معلومات جديدة حول انقراضها. ويوضح أن أقرب كائن حي لهذه الحفرية موجود في الغابات الرطبة الممتدة من سنغافورة إلى بابوا غينيا الجديدة، مما يشير إلى أن المجموعة كانت تسكن في السابق بيئات مماثلة في البر الرئيسي لأستراليا. ومع ذلك، نظرًا لأن أستراليا أصبحت أكثر جفافًا، فمن المحتمل أن تكون هذه الأنواع من العناكب قد انقرضت.

ويؤكد الدكتور روبرت رافين، عالم العناكب من متحف كوينزلاند والمؤلف المشرف على الدراسة، على أهمية هذا الاكتشاف. إنه ليس فقط أكبر عنكبوت متحجر تم العثور عليه في أستراليا، ولكنه أيضًا أول حفرية من عائلة Barychelidae يتم العثور عليها في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تعزى هذه الندرة في العثور على حفريات العنكبوت إلى سلوكها المتمثل في قضاء معظم وقتها داخل الجحور، مما يمنعها من التواجد في البيئة المناسبة للتحجر.

تم فحص الحفريات من McGraths Flat بدقة باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح، مما يسمح للعلماء بدراسة التفاصيل المعقدة لمخالب العنكبوت وأرجله وجسمه. وكشف هذا التحليل عن هياكل تشبه الشعر تسمى "setae"، والتي تخدم مجموعة متنوعة من الوظائف مثل استشعار المواد الكيميائية، والكشف عن الاهتزازات، والدفاع ضد التهديدات، وحتى إنتاج الأصوات.

هذا الاكتشاف الرائد لا يوسع معرفتنا بحفريات العناكب في أستراليا فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى قيمة حول انقراض أنواع العناكب. ومع المزيد من الاستكشاف والبحث، يأمل العلماء في اكتشاف المزيد عن التاريخ التطوري وأسرار هذه المخلوقات الرائعة.

المرجع مجلة:

ماثيو آر ماكوري، مايكل فريز، روبرت رافين. عنكبوت كبير ذو أقدام فرشاة (Mygalomorphae: Barychelidae) من العصر الميوسيني في أستراليا. مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان. دوى: 10.1093/زولينيان/zlad100

مصادر:

– المتحف الاسترالي

– جامعة نيو ساوث ويلز

– متحف كوينزلاند