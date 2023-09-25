اكتشاف أكبر حفرية عنكبوتية في أستراليا يكشف عن رؤى جديدة حول العناكب القديمة

حقق علماء الحفريات من المتحف الأسترالي وجامعة نيو ساوث ويلز اكتشافًا رائدًا في وسط نيو ساوث ويلز. لقد اكتشفوا بقايا محفوظة جيدًا لأكبر عنكبوت في أستراليا، والذي يُقدر أنه عاش قبل ما بين 11 و16 مليون سنة.

تم العثور على الحفرية، المسماة علميًا Megamonodontium mccluskyi، في McGraths Flat، وهو موقع أحفوري غني بالصخور الغنية بالحديد المعروف باسم "الجيوثيت". يبرز هذا الاكتشاف المهم حيث لم يتم اكتشاف سوى عدد قليل من حفريات العنكبوت في أستراليا، مما يجعله اكتشافًا مهمًا بشكل خاص للعلماء.

يشرح ماثيو ماكاري، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، أهمية هذا الاكتشاف قائلاً: "تم العثور على أربع حفريات عنكبوت فقط في جميع أنحاء القارة، مما يجعل من الصعب على العلماء فهم تاريخها التطوري. ولهذا السبب فإن هذا الاكتشاف مهم للغاية؛ فهو يكشف معلومات جديدة عن انقراض العناكب ويسد فجوة في فهمنا للماضي».

ومع هذه الحفرية المكتشفة حديثًا، أصبح لدى الباحثين الآن الفرصة لاكتساب المزيد من الأفكار حول التاريخ القديم للعناكب في أستراليا. توفر البقايا المحفوظة جيدًا أدلة قيمة حول الأنواع المنقرضة وتساعد العلماء على فهم المسار التطوري لهذه العناكب بشكل أفضل.

ويخطط فريق البحث لإجراء مزيد من التحليل للحفرية للكشف عن تفاصيل إضافية حول التاريخ الطبيعي لهذا العنكبوت القديم، بما في ذلك حجمه ونظامه الغذائي. ومن خلال تجميع قطع الألغاز هذه من الماضي البعيد، يأمل العلماء في توضيح العوامل التي أدت إلى انقراض بعض أنواع العناكب في أستراليا وإلقاء الضوء على أدوارها البيئية داخل النظام البيئي.

يفتح هذا الاكتشاف مسارات جديدة لفهم العالم الرائع للعناكب القديمة في أستراليا ويساهم في معرفتنا الشاملة بالتنوع البيولوجي الذي شكل القارة على مر الزمن.

مصادر:

– المتحف الاسترالي

– جامعة نيو ساوث ويلز