الحجم الهائل للعاصفة المكتشفة حديثًا والتي يبلغ عمرها 14,300 عام

في اكتشاف مثير، عثر العلماء على دليل على وجود عاصفة ضخمة حدثت منذ حوالي 14,300 عام. وتبين أن هذه العاصفة، التي تعد الآن أكبر عاصفة مسجلة، يبلغ حجمها ضعف حجم العواصف القوية التي تم تحديدها سابقًا.

ويُعتقد أن هذه العواصف القديمة، المعروفة باسم أحداث مياكي، كانت أكبر بكثير من أي شيء شهدناه في الآونة الأخيرة. تشير التقديرات إلى أن العاصفة المكتشفة حديثًا، على وجه الخصوص، كانت ذات حجم أكبر بكثير مقارنة بالعواصف السابقة.

وللكشف عن هذه المعلومات، أجرى الباحثون دراسة شارك فيها خبراء من المملكة المتحدة وفرنسا وجمهورية التشيك. وركزوا تحقيقاتهم على جبال الألب الفرنسية الجنوبية، وتحديدًا نهر الدروز وضفافه المتآكلة.

ولقياس مستويات الكربون المشع وتحديد عمر العاصفة، قام العلماء بفحص الأشجار القديمة الموجودة داخل ضفاف النهر المتآكلة. ومن خلال تحليل الأشجار المحفوظة، تمكنوا من تأكيد حدوث العاصفة التي يعود تاريخها إلى 14,300 عام وتقدير حجمها الهائل.

يلقي هذا الاكتشاف ضوءًا جديدًا على الأحداث المناخية القاسية التي حدثت منذ آلاف السنين. إن فهم حجم وشدة هذه العواصف يوفر معلومات قيمة عن أنماط مناخ الأرض القديمة والتأثير المحتمل للظروف الجوية القاسية في المستقبل.

ومن الجدير بالذكر أن التأريخ بالكربون المشع هو طريقة تستخدم لتحديد عمر المواد العضوية، مثل الأشجار، من خلال فحص تحلل نظائر الكربون المشعة الموجودة بداخلها.

وبشكل عام، تعرض هذه الدراسة الرائدة قوة البحث العلمي في الكشف عن الظواهر المناخية القديمة. ومن خلال دراسة الأدلة من الماضي، يمكن للباحثين تعزيز فهمنا للتاريخ الجيولوجي والجوي للأرض، فضلا عن آثاره المحتملة على المستقبل.

المراجع:

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- التأريخ بالكربون المشع: [تعريف]

– أحداث مياكي: [تعريف]

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