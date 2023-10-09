حلقات الأشجار القديمة تكشف عن عاصفة شمسية هائلة قبل 14,300 عام

كشف اكتشاف رائد قام به فريق دولي من العلماء عن ارتفاع هائل في مستويات الكربون المشع منذ حوالي 14,300 عام، مما يسلط الضوء على أكبر عاصفة شمسية تم تحديدها على الإطلاق. يتضمن البحث، المفصل في منشور "المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الفيزيائية والهندسية الرياضية"، قياس مستويات الكربون المشع في حلقات الأشجار القديمة الموجودة في جبال الألب الفرنسية.

ومن خلال فحص حلقات الأشجار الفردية، تمكن الباحثون من تحديد ارتفاع ملحوظ في الكربون المشع يعود تاريخه إلى 14,300 عام. وتمت مقارنة الارتفاع الناجم عن عاصفة شمسية هائلة أطلقت كمية كبيرة من الجزيئات النشطة في الغلاف الجوي للأرض، مع قياسات البريليوم التي تم الحصول عليها من عينات الجليد في جرينلاند.

وحددت الدراسة هذه العاصفة الشمسية المكتشفة حديثا بأنها الأكبر من نوعها، حيث تجاوزت الأحداث التي تم تحديدها سابقا بضعف حجمها. حدثت هذه العواصف الشمسية، المعروفة باسم أحداث مياكي، تسع مرات على مدار 15,000 عام الماضية ولكن لم يتم ملاحظتها بشكل مباشر أبدًا.

أثارت نتائج هذا البحث مخاوف بشأن التأثير الكارثي المحتمل للعواصف الشمسية المماثلة على مجتمعنا التكنولوجي الحديث. وسلط إدوارد بارد، المؤلف الرئيسي للدراسة، الضوء على العلاقة بين الأحداث الشمسية المتطرفة وإنتاج الكربون المشع، مؤكدا على العواقب المدمرة التي يمكن أن تحدثها هذه العواصف على البنية التحتية الحديثة مثل الاتصالات وأنظمة الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء.

وشدد تيم هيتون، أستاذ الإحصاء التطبيقي بجامعة ليدز، على احتمال حدوث ضرر دائم للمحولات في شبكات الكهرباء وأقمار الملاحة والاتصالات، وزيادة مخاطر الإشعاع على رواد الفضاء أثناء العواصف الشديدة.

يعد فهم الأحداث الشمسية المتطرفة والتنبؤ بها أمرًا بالغ الأهمية لحماية البنية التحتية للاتصالات والطاقة على الأرض. وعلى الرغم من التقدم في مراقبة الطاقة الشمسية، لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن سلوك الشمس، وأسباب هذه العواصف، وإمكانية التنبؤ بها.

إن اكتشاف الأشجار المحفوظة جيدًا، والذي تم تسهيله بواسطة علم التشجير، لا يوفر نظرة ثاقبة للتغيرات البيئية الماضية فحسب، بل يقدم أيضًا جدولًا زمنيًا مجهولاً للنشاط الشمسي. وهو يؤكد على الحاجة الملحة إلى فهم المخاطر التي تشكلها العواصف الشمسية الشديدة على المجتمع الحديث، ويسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.

مصادر:

- Phys.org

– “المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الفيزيائية والهندسية الرياضية”