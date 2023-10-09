الذكاء الاصطناعي يساعد في اكتشاف الكويكبات ودراستها

أثبت الذكاء الاصطناعي (AI) أنه أداة قيمة في اكتشاف ودراسة الكويكبات، وربما في حماية الأرض من التهديدات المحتملة. نشر باحثون في جامعة واشنطن مؤخرًا دراسة تعرض فعالية خوارزمية تسمى HelioLinc3D في تحديد الكويكب الذي يحتمل أن يكون خطيرًا. أثناء الاختبار في هاواي، نجحت الخوارزمية في اكتشاف الكويكب 2022 SF289، وهو جسم كبير يبلغ عرضه حوالي 600 قدم، على الرغم من أنه لا يعتبر خطيرًا حاليًا.

وفي تطور منفصل، سلطت وكالة ناسا الضوء على اقتراب الكويكب 2023 TL، الذي سيصل إلى أقرب اقتراب له من الأرض اليوم. وهذا الكويكب، وهو واحد من 1,298,148 كويكبًا تم اكتشافه حتى الآن، سيقترب من مسافة 3.1 مليون كيلومتر من سطح الأرض ويتحرك بسرعة 50,124 كيلومترًا في الساعة. وعلى الرغم من أنه لا يعتبر جسمًا يحتمل أن يكون خطيرًا، إلا أن عرضه يبلغ حوالي 140 قدمًا، أي بحجم طائرة تقريبًا.

ينتمي الكويكب 2023 TL إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، والتي سُميت على اسم كويكب أبولو عام 1862 الذي اكتشفه عالم الفلك كارل رينموث. ومن المثير للاهتمام أن هذا سيكون أول اقتراب للكويكب 2023 TL من الأرض. ولا تتوقع ناسا أن يقترب الكويكب من الأرض في المستقبل المنظور.

وبصرف النظر عن الضرر المحتمل، تحتوي الكويكبات أيضًا على موارد قيمة وتوفر نظرة ثاقبة للنظام الشمسي المبكر. اقترح عالم الفلك إستفان شابودي من معهد علم الفلك بجامعة هاواي طريقة للتخفيف من تغير المناخ عن طريق ربط درع أو ظل لإدارة الإشعاع الشمسي الفضائي بكويكب. ومن شأن هذا الدرع أن يساعد في تقليل أشعة الشمس الشديدة بنسبة 1.7%، مما يوفر حلاً محتملاً لمواجهة تغير المناخ.

مصادر:

- دراسة جامعة واشنطن

– مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض

– مقترحات عالم الفلك إستفان شابودي من معهد علم الفلك بجامعة هاواي