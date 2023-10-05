الكويكبات: أكثر من مجرد صخور عائمة في الفضاء

الكويكبات، على الرغم من أنها قد تبدو وكأنها مجرد صخور عائمة في الفضاء، إلا أنها في الواقع لها تركيبات مختلفة. ويمكن تصنيف هذه الأجرام السماوية إلى ثلاثة أنواع بناءً على تركيبها الهيكلي. والنوع الأكثر شيوعًا هو الكويكب من النوع S، الذي يتكون من مواد غنية بالكربون. من ناحية أخرى، هناك كويكبات من النوع M، والتي تتكون في الغالب من المعدن، وكويكبات من النوع R، والتي تتكون بشكل أساسي من معادن السيليكات.

في الأخبار الأخيرة، قدمت وكالة ناسا تفاصيل حول كويكب من المتوقع أن يقترب من الأرض اليوم. وقد تم تتبع هذه الصخرة الفضائية، المعروفة باسم الكويكب 2023 QC8، بواسطة وكالة ناسا باستخدام تلسكوباتها الأرضية والفضائية المتقدمة. ومن المتوقع أن يصل إلى مسافة 6 ملايين كيلومتر من الأرض بسرعة 22,741 كيلومترا في الساعة، وهي أسرع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وينتمي الكويكب 2023 QC8 إلى مجموعة أمور من الكويكبات القريبة من الأرض، والتي لها مدارات تمتد إلى ما هو أبعد من الأرض ولكن ليس بقدر المريخ. تم تسمية المجموعة على اسم الكويكب 1221 أمور، الذي اكتشفه عالم الفلك البلجيكي إي. ديلبورت في عام 1932.

على الرغم من أن الكويكب 2023 QC8 يبلغ عرضه حوالي 130 قدمًا، أي ما يعادل حجم طائرة تقريبًا، إلا أنه غير مصنف على أنه جسم يحتمل أن يكون خطيرًا. وعلى الرغم من حجمها الأكبر مقارنة بكويكب تشيليابينسك الذي تسبب في أضرار للأرض عام 2013، إلا أن هذه الصخرة الفضائية لا تشكل تهديدا كبيرا.

ومن المثير للاهتمام أن كويكبًا اصطدم بالأرض في وقت سابق من هذا العام. وعلى الرغم من أنها لم تكن لها التأثيرات المدمرة للكويكب الذي قضى على الديناصورات قبل 65 مليون سنة، إلا أنها خلقت مشهدا مذهلا. وفي فبراير، تحول نيزك إلى كرة نارية في الغلاف الجوي وتحطم بالقرب من ماكالين بولاية تكساس. تحطمت الصخرة التي يبلغ وزنها 1000 رطل، وقطرها حوالي 2 قدم، إلى قطع على ارتفاع 21 ميلًا تقريبًا فوق سطح الأرض، مما أدى إلى انفجار قوي سمعه سكان المنطقة.

تستمر الكويكبات في جذب انتباه العلماء وعشاق الفضاء على حدٍ سواء. تساعدنا دراسة هذه الأجرام السماوية على اكتساب فهم أفضل لتكوين نظامنا الشمسي والتهديدات المحتملة التي قد تشكلها على كوكبنا في المستقبل.

التعاريف:

– كويكب من النوع S: كويكبات مكونة من مواد غنية بالكربون.

- كويكب من النوع M: كويكبات تتكون في الغالب من المعدن.

- كويكب من النوع R: كويكبات تتكون أساسًا من معادن السيليكات.

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