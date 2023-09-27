يكشف تحليل جديد عن تركيبة بروتينية مماثلة في ريش الطيور القديمة والحديثة

وجدت دراسة حديثة أجراها علماء الحفريات أن ريش الطيور المعاصرة يتشابه مع ريش الديناصورات أكثر مما كان يعتقد سابقًا. استخدم البحث، الذي نشر في مجلة Nature Ecology and Evolution، تحليلات الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء لفحص ريش الحيوانات القديمة.

وتضمنت الدراسة ريشًا من ديناصور غير طائر عمره 125 مليون عام يُدعى سينورنيثوصور، وهو طائر مبكر يُعرف باسم كونفوشيوسورنيس، وأنواع غير محددة عاشت فيما يعرف الآن بولاية وايومنغ قبل 50 مليون عام. واكتشف الباحثون آثارًا لبروتينات بيتا القرنية (CBPs) في هذا الريش القديم، وهي بروتينات ضرورية لتقوية ريش الطيران.

ومن المثير للاهتمام أن الفريق الدولي من الباحثين اكتشف أيضًا بنية كيميائية مماثلة في ريش الطيور الحديثة، مثل عصافير الحمار الوحشي. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراض السابق بأن الريش القديم كان يتكون في الغالب من بروتينات ألفا. بدلًا من ذلك، تشير الدراسة إلى أن هذا الريش القديم كان يتكون في المقام الأول من CBPs، والتي تحولت إلى بروتينات ألفا أثناء التحجر.

وهذا الاكتشاف له آثار مهمة على فهمنا لتطور الريش على مدى ملايين السنين. قبل هذه الدراسة، كان يُعتقد أن التركيب البروتيني للريش القديم كان مختلفًا عن تركيب الريش الحديث. تشير النتائج الجديدة إلى أن اللبنات الأساسية اللازمة للطيران بالطاقة كانت موجودة منذ 125 مليون سنة على الأقل.

تسلط هذه الدراسة الضوء على إمكانية حفظ البروتينات في السجل الحفري لفترات طويلة، مما يوسع فهمنا للكائنات الحية القديمة. كما يقدم رؤى قيمة حول التركيب الكيميائي للريش وتطوره عبر التاريخ. ومن خلال دفع الجدول الزمني لوجود هذه البروتينات إلى الوراء، يوفر هذا البحث منظورًا جديدًا حول أصول وتطور الريش في الطيور وأسلافها من الديناصورات.

مصادر:

– بيئة الطبيعة والتطور، سبتمبر 2021