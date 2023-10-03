طريقة جديدة تكشف الروابط بين الديناصورات والطيور

توصل الباحثون في جامعة كوليدج كورك (UCC) في أيرلندا إلى اكتشاف مثير حول تطور الريش. وباستخدام التصوير بالأشعة السينية، وجدوا أدلة على وجود بروتينات في الريش الأحفوري تشير إلى تشابه في التركيب بين الريش القديم وريش الطيور الحديثة.

أشارت دراسات سابقة إلى أن الريش القديم كان يحتوي على تركيبة بروتينية مختلفة مقارنة بريش الطيور الحديثة. ومع ذلك، يكشف هذا البحث أن التركيب البروتيني لريش اليوم كان موجودًا أيضًا في ريش الديناصورات والطيور المبكرة. تؤكد هذه النتيجة أن كيمياء الريش نشأت في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

وقام فريق علماء الحفريات، بقيادة الدكتورة تيفاني سلاتر والبروفيسور ماريا ماكنمارا، بتحليل ريش عمره 125 مليون سنة من الديناصورات سينورنيثوصورس والطائر المبكر كونفوشيوسورنيس، بالإضافة إلى ريشة عمرها 50 مليون سنة من الديناصورات. الولايات المتحدة. واستخدموا الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء للكشف عن آثار بروتينات الريش القديمة.

واكتشف الباحثون أن ريش الديناصور سينورنيثوصور يحتوي على كمية عالية من بروتينات بيتا، على غرار ريش الطيور الحديثة. تعتبر بروتينات بيتا مهمة لتقوية الريش أثناء الطيران. وكانت الدراسات السابقة قد وجدت بشكل رئيسي بروتينات ألفا في ريش الديناصورات. تسلط تجارب الفريق الضوء على هذا التناقض، مما يشير إلى أن الكيمياء الغريبة في بعض الريش الأحفوري هي نتيجة لتحلل البروتين أثناء عملية التحجر.

يساعد هذا البحث في الإجابة على سؤال طويل الأمد حول الحفاظ على البروتينات في العصور العميقة. ويظهر أن آثار الجزيئات الحيوية القديمة يمكن أن تبقى على قيد الحياة لملايين السنين، مما يفتح الإمكانيات لمزيد من الأفكار حول تطور الأنسجة المهمة وجزيئاتها الحيوية.

توفر هذه النتائج دليلا جديدا على العلاقة الوثيقة بين الديناصورات والطيور. ومن خلال فهم تطور الريش، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول سلوك وقدرات هذه المخلوقات القديمة.

مصادر:

- كلية جامعة كورك (UCC)

- علم البيئة الطبيعية والتطور، "الحفاظ على بروتينات بيتا القرنية في ريش الدهر الوسيط" بقلم تيفاني س. سلاتر، ونيكولاس بي. إدواردز، وصامويل إم. ويب، وفوتشينغ تشانغ، وماريا إي. ماكنمارا