رؤى جديدة حول أنماط هجرة الطيور المبكرة في أستراليا

توصل باحثون إلى اكتشاف مثير في أستراليا يلقي الضوء على سلوكيات الطيور المبكرة في الهجرة. اكتشف العلماء في تكوين وونثاجي في فيكتوريا، أقدم آثار أقدام الطيور التي تم العثور عليها على الإطلاق في أستراليا، والتي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 120 مليون سنة إلى العصر الطباشيري المبكر. توفر آثار الأقدام هذه دليلاً على أن الطيور كانت موجودة ذات يوم في المناطق القطبية الجنوبية لقارة غوندوانا العملاقة.

قبل هذا الاكتشاف، كانت هناك أدلة محدودة على وجود طيور العصر الطباشيري المبكر في أستراليا، مع وجود عدد قليل فقط من بقايا الهياكل العظمية والريش ومسارين. ومع ذلك، فإن آثار أقدام الطيور المكتشفة حديثًا والمحفوظة جيدًا مهمة لأسباب متعددة. فهي ليست فقط الأقدم في أستراليا، مما يشير إلى أن الطيور سكنت المنطقة منذ 120 مليون سنة على الأقل، ولكنها أيضًا أقدم مسارات الطيور التي تم العثور عليها على الإطلاق في نصف الكرة الجنوبي.

يوضح المؤلف المشارك أنتوني مارتن، عالم الحفريات في جامعة إيموري، أن هذه المسارات تقدم رؤى قيمة حول توزيع الطيور المبكرة عبر مساحات اليابسة والمناطق الأحيائية المختلفة. في حين تم اكتشاف حفريات متنوعة للطيور المبكرة في القارات الشمالية، كانت حفريات الطيور الطباشيرية في المناطق الجنوبية نادرة للغاية.

وتصف الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS ONE، 27 آثار أقدام طيور بأحجام وأشكال مختلفة، تمثل العديد من أنواع الطيور القديمة، بما في ذلك بعض أكبر الطيور المعروفة من العصر الطباشيري. تتميز مسارات الطيور هذه بخصائص ثلاثية الأصابع، مما يشير إلى أنها كانت تحتوي على ثلاثة أصابع في كل قدم، إلى جانب أصابع رفيعة ومخالب حادة.

ويعتقد الباحثون أن مسارات الطيور تم تحديدها على النتوءات البحرية التي كانت ذات يوم جزءًا من السهول الفيضية القطبية القديمة. ولذلك، يقترحون أن المنطقة ربما كانت بمثابة طريق للهجرة خلال فصول الصيف القطبية. واستنادًا إلى المسارات المتحجرة والسلوكيات الموسمية التي تشير إليها، تشير الدراسة إلى أن الطيور الطباشيرية المبكرة ربما طارت إلى ما يعرف الآن بأستراليا من المناطق الشمالية من جوندوانا خلال ينابيع نصف الكرة الجنوبي.

هذا الاكتشاف لا يوسع فهمنا لتطور الطيور وهجرتها فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على أهمية نصف الكرة الجنوبي في التاريخ التطوري للطيور. ويأمل الباحثون أن تلهم هذه النتائج المزيد من الاستكشاف والبحث عن أدلة إضافية على وجود الطيور الطباشيرية في المنطقة، مما يسمح لنا بالحصول على فهم أعمق لأنماط انتشارها المبكرة وتأثيرها على العالم القديم.

الأسئلة المتكررة

س: كم عمر آثار أقدام الطيور المكتشفة في أستراليا؟

يعود تاريخ آثار أقدام الطيور الموجودة في تكوين وونثاجي في فيكتوريا، أستراليا، إلى حوالي 120 مليون سنة، أي إلى العصر الطباشيري المبكر.

س: ما الذي يجعل آثار أقدام الطيور هذه مهمة؟

آثار الأقدام هذه ليست فقط الأقدم التي تم اكتشافها في أستراليا، ولكنها أيضًا الأقدم التي تم اكتشافها على الإطلاق في نصف الكرة الجنوبي. أنها توفر أدلة على الطيور المبكرة التي تعيش في المناطق القطبية الجنوبية في القارة العملاقة جندوانا.

س: ما هي الأفكار التي تقدمها آثار أقدام الطيور؟

تعطي آثار الأقدام للباحثين نظرة ثاقبة حول كيفية انتشار الطيور المبكرة عبر مساحات أرضية ومناطق أحيائية مختلفة، بالإضافة إلى طرق هجرتها المحتملة خلال فصول الصيف القطبية.

س: ما هي خصائص آثار أقدام الطيور؟

كانت آثار أقدام الطيور تحتوي على ثلاثة أرقام في كل قدم، وأصابع رفيعة، ومخالب حادة. تشير هذه الميزات إلى أنها تنتمي إلى حيوانات الطيور وتقدم أدلة حول أنواع الطيور القديمة التي عاشت في المنطقة ذات يوم.

س: ماذا توحي الآثار المتحجرة عن سلوك الطيور الطباشيرية المبكرة؟

ويقترح الباحثون أن مسارات الطيور تشير إلى سلوكيات موسمية، حيث تسير الطيور عبر السهول الفيضية بعد ذوبان الطقس في فصل الربيع. يُقترح أيضًا أن هذه الطيور ربما هاجرت من وإلى بيئات أخرى خلال فصول الشتاء الباردة والمظلمة.