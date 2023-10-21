ناسا تكشف عن اقتراب الكويكب 2023 UR1 اليوم

لقد كان علماء ناسا يتابعون ويدرسون الكويكبات بجد، وقد أدت جهودهم إلى تطور مثير للاهتمام. اليوم، في 21 أكتوبر 2023، من المقرر أن يقترب كويكب يعرف باسم 2023 UR1 من أقرب مسافة إلى الأرض. وسيصل الكويكب، الذي يبلغ قطره 120 قدمًا، إلى مسافة حوالي 834,000 ألف كيلومتر من الأرض. وفي حين أن هذا قد يبدو بعيدًا من الناحية الإنسانية، إلا أنه في عالم الفضاء يعتبر نهجًا قريبًا نسبيًا.

لاحظ علماء الفلك الكويكب 2023 UR1 لأول مرة في 17 أكتوبر 2023، قبل أيام قليلة من أقرب اقتراب له. وكانت آخر ملاحظة يوم 19 أكتوبر. وهو ينتمي إلى مجموعة كويكبات أبولو المعروفة بمداراتها العابرة للأرض. ومن الجدير بالذكر أن هذا الكويكب كبير بحجم طائرة.

يقوم مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) التابع لناسا بمراقبة مسار الكويكب وتقديم تفاصيل مهمة حول اقترابه. وسيمر الكويكب بالقرب من الأرض بسرعة ملحوظة تبلغ 29,557 كيلومترًا في الساعة.

تعد جهود تتبع الكويكبات المستمرة التي تبذلها وكالة ناسا ضرورية لفهم هذه الصخور الكونية وتخفيف المخاطر المحتملة. تستخدم وكالة الفضاء مجموعة من التلسكوبات والمراصد المتقدمة، مثل NEOWISE وALMA وPan-STARRS1 ومسح Catalina Sky Survey.

بالإضافة إلى مراقبة الكويكبات، تستعد ناسا أيضًا للتحليق الافتتاحي لمركبتها الفضائية لوسي بالقرب من الكويكب في الأول من نوفمبر. الهدف الأول للمركبة الفضائية هو الكويكب دينكينيش، الذي يبلغ عرضه أقل من نصف ميل ويقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. تقوم المركبة الفضائية لوسي بمهمة مدتها 1 عامًا وتخطط لزيارة 12 كويكبات، بما في ذلك كويكبات طروادة الموجودة في مدار كوكب المشتري. بدلًا من الدوران حول الكويكبات، ستنفذ لوسي تحليقات جوية لجمع بيانات قيمة.

يستمر تفاني وكالة ناسا في تتبع الكويكبات ودراستها واستكشافها في تقديم رؤى قيمة حول هذه الأجرام السماوية ويساعد على ضمان سلامة كوكبنا.

مصادر:

– ناسا (https://www.nasa.gov/)

– مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (https://cneos.jpl.nasa.gov/)

– إتش تي تك (https://tech.hindustantimes.com/)