ديناصورات مثيرة للاهتمام تبدأ بالحرف "N"

يستكشف هذا المقال عالم الديناصورات الرائع، مع التركيز على 12 ديناصورًا تبدأ أسماؤهم بالحرف "N". عاشت هذه المخلوقات المذهلة خلال أواخر العصر الجوراسي وأواخر العصر الطباشيري، مما يوفر نافذة على ماضي الأرض في عصور ما قبل التاريخ.

أحد الديناصورات الموجودة في هذه القائمة هو Nanshiungosaurus، وهو ديناصور ثيروبود كبير كان موجودًا خلال العصر الطباشيري المتأخر. كان لها وقفة ذات قدمين وحجم معتدل، يقدر طولها بحوالي 13 إلى 16 قدمًا ويصل وزنها إلى 2,000 رطل. في حين أنه في المقام الأول من الحيوانات العاشبة، فإنه يعتبر أيضًا من الحيوانات آكلة اللحوم.

ديناصور آخر، نيدوسيراتوبس، كان ديناصورًا عاشبًا من العصر الطباشيري المتأخر. وينتمي إلى عائلة السيراتوبسيد، وكان له كشكش مميز مزين بأنماط فريدة. على الرغم من أنه يتشابه مع ترايسيراتوبس، إلا أن نيدوسيراتوبس لا يزال موضع نقاش بين الخبراء.

Nemegtosaurus، وهو ديناصور تيتانوصور، عاش أيضًا خلال العصر الطباشيري المتأخر. كان معروفًا برقبته الطويلة بشكل ملحوظ، مما سمح له بالوصول إلى الغطاء النباتي المرتفع في الأشجار والنباتات. على الرغم من أن نظامه الغذائي الدقيق غير معروف، إلا أنه يُعتقد أنه كان من الحيوانات العاشبة.

نيوفينيتور، حيوان مفترس هائل من العصر الطباشيري المبكر، كان ديناصورًا ثيروبودًا كبيرًا. بمخالبه وأسنانه الحادة، كان صيادًا ماهرًا للديناصورات الأصغر حجمًا. تم العثور على حفريات نيوفيناتور في جزيرة وايت بالمملكة المتحدة.

وأخيرًا، هناك نيوكوينصوروس، وهو ديناصور ضخم آكل للأعشاب من العصر الطباشيري المتأخر. ينتمي هذا الديناصور إلى مجموعة صوروبودات السالتاصوريد ويعتبر أحد أصغر الصوروبودات التي تم اكتشافها على الإطلاق. لا يزال الحجم والوزن الدقيقان لـ Neuquensaurus موضع نقاش بين الخبراء.

تمثل هذه الديناصورات الخمسة مجرد لمحة عن الديناصورات الـ12 الرائعة التي تبدأ بالحرف "N". يقدم كل واحد منهم وجهة نظر فريدة حول تنوع وتعقيد سكان الأرض القدماء. من خلال دراسة هذه المخلوقات المذهلة، يمكن للعلماء الاستمرار في كشف أسرار ماضي كوكبنا في عصور ما قبل التاريخ.

مصادر:

– متحف التاريخ الطبيعي بلندن

- موسوعة بريتانيكا