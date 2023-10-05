اكتشف العلماء أشعة غاما عالية الطاقة من نجم فيلا النابض، مما يتحدى النظريات الراسخة

حقق العلماء الذين يستخدمون مرصد HESS في ناميبيا اكتشافًا رائدًا. لقد اكتشفوا أشعة غاما عالية الطاقة بشكل استثنائي من نجم فيلا النابض، وهو نجم ميت. تتمتع أشعة جاما هذه بمستويات طاقة أقوى 200 مرة من أي ملاحظات سابقة من نجم فيلا النابض، مما يتحدى النظريات الراسخة حول أشعة جاما النبضية من هذه النجوم. وقد دفعت النتائج، التي نشرت في مجلة Nature Astronomy، الباحثين إلى إعادة النظر في الآليات الكامنة وراء هذه الانبعاثات القوية.

النجوم النابضة هي بقايا النجوم التي تنتج عن انفجارات السوبرنوفا. إنها نجوم مدمجة ميتة يبلغ قطرها حوالي 20 كيلومترًا. تدور النجوم النابضة بسرعة كبيرة وتمتلك مجالًا مغناطيسيًا قويًا. يقع نجم فيلا النابض في كوكبة فيلا، وهو ساطع بشكل خاص في نطاق الراديو ويصدر أشعة غاما الكونية. يُعتقد أن أشعة جاما هذه تنتج بواسطة إلكترونات سريعة في الغلاف المغناطيسي للنجم النابض، وتنتقل نحو محيطه وتطلق طاقة على شكل حزم إشعاعية.

ومع ذلك، كشفت الملاحظات الأخيرة من مرصد HESS عن مكون إشعاعي جديد عند طاقات أعلى، تصل إلى عشرات تيرا إلكترون فولت. وهذا أكثر نشاطًا بحوالي 200 مرة من أي إشعاع تم اكتشافه مسبقًا من نجم فيلا النابض. يظهر المكون عالي الطاقة في نفس فترات الطور التي تظهر فيها أشعة جاما في نطاق جيجا إلكترون فولت (GeV). وهذا يتحدى الفهم التقليدي للنجوم النابضة والآليات الكامنة وراء انبعاثاتها.

يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لمراقبة النجوم النابضة الأخرى في نطاق عشرات التيرا إلكترون فولت. إنه يمهد الطريق لفهم أفضل لعمليات التسارع الشديد في الأجسام الفيزيائية الفلكية الممغنطة للغاية. ومع ذلك، فإن التفسير الدقيق لأشعة جاما عالية الطاقة المرصودة لا يزال غير مؤكد. يقترح الباحثون إشراك عمليات مثل إعادة الاتصال المغناطيسي خارج الغلاف المغناطيسي للنجم النابض. وسيكون من الضروري إجراء المزيد من الدراسات والملاحظات لكشف هذا اللغز.

بشكل عام، يتحدى هذا الاكتشاف الرائد المعرفة الراسخة ويوفر رؤى قيمة حول طبيعة النجوم النابضة والآليات الكامنة وراء انبعاثاتها.

المصدر: "اكتشاف مكون إشعاعي من نجم فيلا النابض يصل إلى 20 تيرا إلكترون فولت"، علم الفلك الطبيعي.