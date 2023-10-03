تشير الدراسة إلى أن حجر مذبح ستونهنج ربما جاء من شمال إنجلترا أو اسكتلندا

تتحدى دراسة جديدة الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن حجر المذبح في ستونهنج، وهو أكبر حجر في الدائرة الداخلية، نشأ من نفس المنطقة مثل الأحجار الزرقاء الأخرى. ربط الجيولوجي البريطاني هربرت هنري توماس، في دراسته التي أجريت عام 1923، الأحجار الزرقاء بتلال بريسلي في غرب ويلز. ومع ذلك، فإن البحث الأخير، بقيادة ريتشارد بيفينز من جامعة أبيريستويث في اسكتلندا، يشير إلى أن حجر المذبح جاء على الأرجح من موقع مختلف، وربما من محجر غير معروف في شمال بريطانيا.

يقع ستونهنج، الذي تم تشييده منذ حوالي 4,000 إلى 5,000 عام خلال العصر الحجري الحديث المتأخر في بريطانيا، في ويلتشير، جنوب إنجلترا. تم نقل الأحجار الزرقاء، التي كانت غريبة عن المناظر الطبيعية في ويلتشير، لمسافة تزيد عن 140 ميلاً (225 كيلومترًا) من تلال بريسيلي إلى ستونهنج، مما يجعلها واحدة من أطول المسافات المعروفة بين المصدر وموقع البناء في عصور ما قبل التاريخ.

يبرز حجر المذبح بسبب حجمه الأكبر ونوع الصخور المختلف مقارنة بالأحجار الزرقاء الأخرى. وقارن الباحثون الكيمياء الجيولوجية والمعادن بـ 58 نتوءًا من الحجر الرملي من جنوب ويلز إلى غرب إنجلترا، لكنهم لم يجدوا أي تطابق. وساعد محتوى الباريوم المرتفع بشكل غير عادي في الحجر على تضييق نطاق المصادر المحتملة، مما دفع الباحثين إلى النظر في مناطق في شمال إنجلترا واسكتلندا تضم ​​آثارًا قديمة معروفة من العصر الحجري الحديث.

النتائج الجديدة لا تشكك في أصل حجر المذبح فحسب، بل تتحدى أيضًا الفهم التقليدي لأهميته الأثرية. من الضروري إجراء المزيد من البحث والتحقيق لتحديد المصدر الحقيقي لهذا الحجر الغامض في تاريخ ستونهنج.

مصادر:

– مجلة العلوم الأثرية : تقارير

- العصور القديمة