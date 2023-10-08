كسوف الشمس القادم: حدث سماوي نادر

سيحدث يوم السبت 12 أكتوبر 2023، حدث سماوي نادر، يمنح الناس في جميع أنحاء أمريكا الشمالية الفرصة لمشاهدة كسوف جزئي للشمس. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن 32 مليون أمريكي من إلقاء نظرة خاطفة على "حلقة النار" المذهلة لبضع دقائق.

فيما يلي 10 أشياء يجب معرفتها حول هذا الحدث المرتقب:

مرئية في جميع أنحاء الأمريكتين: وسيكون كسوف الشمس مرئيا من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، باستثناء الطرف الغربي من ألاسكا، والنصفين الجنوبيين من تشيلي والأرجنتين. احتياطات السلامة: ومن الضروري استخدام الحماية الشمسية لمشاهدة الكسوف بأمان. تعد المتاجر المحلية والمتاحف والقباب السماوية والمكتبات أماكن جيدة لشراء نظارات كسوف الشمس. خسوف على شكل حلقة: يحدث الشكل الدائري للشمس لأن القمر بعيد جدًا عن الأرض بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل أثناء الكسوف. سيتم تغطية ما يصل إلى 91% من الشمس، مما يؤدي إلى كسوف جزئي جميل. النقوش الصخرية: يُعتقد أن اثنين من النقوش الصخرية القديمة في ووتر كانيون، نيفادا، وشاكو كانيون، نيو مكسيكو، تصوران كسوف الشمس. استثناء ايداهو: ورغم أن أيداهو تقع ضمن مسار "حلقة النار"، إلا أن منطقة صغيرة بالقرب من الحدود مع ولايتي أوريغون ونيفادا ستشهدها. أول "حلقة النار" في الولايات المتحدة منذ 2012: وكانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها الولايات المتحدة "حلقة النار" في مايو/أيار 2012. وسيمثل كسوف 2023 عودة هذه الظاهرة المذهلة. "منطقة الرعي" في ولاية يوتا: يوفر منتزه كانيونلاندز الوطني في ولاية يوتا إمكانية فريدة لمشاهدة "منطقة الرعي" حيث سيتم رؤية "الحلقة المكسورة". حبات بيلي، قطرات من ضوء الشمس، ستكون مرئية أيضًا. منظر معبد المايا: ستكون "حلقة النار" مرئية من موقع إدزانا الأثري في المكسيك لمدة 4 دقائق و32 ثانية. انتظار طويل: سيكون هذا الحدث هو "حلقة النار" الأمريكية الأخيرة حتى عام 2039. وسيحدث كسوف الشمس الحلقي التالي المرئي من الولايات المتحدة في ألاسكا في عام 2039. فيما يتعلق بالكسوفات الماضية والمستقبلية: ويعد هذا الكسوف جزءا من دورة ساروس 134، مما يعني أنه مرتبط بالكسوف الحلقي الذي حدث عام 2005 وسيحدث في عام 2041.

تتزايد الإثارة لهذا الحدث السماوي النادر، ويخطط مطاردو الكسوف من جميع أنحاء العالم لرحلاتهم إلى مواقع مختلفة عبر أمريكا الشمالية. تذكر إعداد الحماية الشمسية والاستمتاع بعجائب الكون!

المصادر: WhenIsTheNextEclipse.com، الدليل الكامل للكسوف