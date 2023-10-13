ظواهر غريبة أثناء كسوف الشمس

سيكون الكسوف الجزئي للشمس القادم في 14 أكتوبر مرئيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية. وفي بعض المناطق، سيكون أيضًا كسوفًا حلقيًا للشمس، يُعرف باسم كسوف "حلقة النار". في حين أن هذا الكسوف لن يحجب الشمس تمامًا، إلا أن القمر سيظل يغطي ما يصل إلى 90٪ من قرص الشمس، مما يخلق مشهدًا مذهلاً. ولكن إلى جانب المشهد البصري، يجلب كسوف الشمس بعض الظواهر الغريبة التي قد تفاجئك.

وتعرف إحدى هذه الظواهر باسم "خرزات بيلي". إذا لاحظت كسوف الشمس الكلي أو الحلقي بأمان مع حماية العين المناسبة، فقد تلاحظ قطعة من الضوء حول حافة القمر، تظهر مثل قلادة مطرزة. سميت هذه الظاهرة على اسم عالم الفلك فرانسيس بيلي، الذي وصف التأثير لأول مرة في عام 1836، وتحدث هذه الظاهرة بسبب تفاعل ضوء الشمس مع سطح القمر غير المستوي.

أثناء كسوف الشمس، قد تظهر أيضًا بروزات أو خيوط شمسية. وهي هياكل هائلة مصنوعة من البلازما والمجالات المغناطيسية التي ترتفع من سطح الشمس. وفي العادة، لا يمكن رؤيتها من الأرض، ولكن أثناء الخسوف، قد تظهر خلف القمر، تشبه بتلات الزهرة.

أحد التأثيرات الأكثر وضوحًا لكسوف الشمس هو الانخفاض السريع في درجة الحرارة. عندما يغطي القمر الشمس، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة بسرعة بمقدار 5 إلى 10 درجات فهرنهايت (2.8 إلى 5.6 درجة مئوية). في بعض الأحيان، يمكن أن يكون انخفاض درجة الحرارة أكثر دراماتيكية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون هناك تغيير في اتجاه الرياح أثناء الكسوف، حيث تهدأ الرياح قبل الكسوف وتلتقط في اتجاه مختلف بعد ذلك.

يمكن أن تتأثر الحيوانات أيضًا بكسوف الشمس. يمكن للظلام المفاجئ في منتصف النهار أن يربكهم، مما يجعل الطيور تعود إلى مجاثمها، والأبقار والخيول إلى الفراش، والمخلوقات الشفقية مثل الزيز والصراصير تبدأ في زقزقة أغنيتها المسائية.

يمكن أن يكون لكسوف الشمس تأثير على ترددات الموجات الراديوية. ويعتقد العلماء أن التفاعل بين الشمس والغلاف الأيوني للأرض، والذي يتقلب بسبب التوهجات الشمسية والعواصف، قد يكون مسؤولا عن التداخل مع موجات الراديو أثناء الكسوف.

ومن المثير للاهتمام أنه حتى الكائنات الحية الدقيقة قد تتأثر بالمشاعر غير العادية لكسوف الشمس. وجدت دراسة أجريت خلال الكسوف الكلي في الهند أن البكتيريا الموجودة على أطباق بتري أظهرت تغيرات في الحجم والشكل خلال ذروة الكسوف.

أثناء الكسوف الحلقي، سيكون للظلال الموجودة على الأرض تأثير الثقب، مما يخلق أهلة صغيرة من الضوء. يمكن أن تكون هذه الظلال جميلة بشكل لا يصدق وتخلق تجربة بصرية فريدة من نوعها. بالإضافة إلى ذلك، إذا انتبهت إلى الأسطح ذات الألوان الصلبة قبل لحظات من وصول الكسوف الكلي إلى الكسوف الكلي، فقد تلاحظ خطوطًا متموجة من الضوء والظلام تُعرف باسم "نطاقات الظل". لا تزال هذه النطاقات غير مفهومة تمامًا، ولكن تمت ملاحظتها لعدة قرون.

وأخيرًا، خلال الكسوف الكلي، من الممكن رؤية النجوم والكواكب في السماء والتي عادة لا تكون مرئية خلال النهار. توفر هذه الظاهرة فرصة نادرة لمشاهدة النجوم خلال ساعات النهار.

لا يعد كسوف الشمس حدثًا مذهلاً بصريًا فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة لمشاهدة وتجربة بعض الظواهر غير العادية حقًا. لذا، ضع علامة على تقويمك ليوم 14 أكتوبر واستعد لمشاهدة مشهد رائع في السماء.

مصادر:

– العلوم الحية: “كسوف الشمس” (مقالة بقلم كيمبرلي هيكوك)

- ناسا: "ما هو كسوف الشمس؟"