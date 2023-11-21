25 عامًا على إنشاء محطة الفضاء الدولية: علامة فارقة وما بعدها

احتفلت محطة الفضاء الدولية (ISS) مؤخرًا بمرور 25 عامًا على إطلاق وحدتها الأولى. على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، أصبحت محطة الفضاء الدولية رمزًا للتعاون الدولي ومنصة لاكتشافات علمية لا تعد ولا تحصى. دعونا نستكشف بعض الأسئلة الشائعة حول محطة الفضاء الدولية ورحلتها المذهلة.

ما هو حجم محطة الفضاء الدولية؟

تبلغ مساحة محطة الفضاء الدولية أكبر من منزل مكون من ست غرف نوم، وتمتد لمسافة 357 قدمًا (108 أمتار) من طرفها إلى طرفها. ولوضع الأمر في نصابه الصحيح، فإن حجمه يشبه حجم ملعب كرة القدم الأمريكية. في الداخل، تضم محطة الفضاء الدولية ستة أماكن للنوم، وثلاثة حمامات، وصالة ألعاب رياضية، ومرافق بحثية مختلفة.

ما مدى سرعة سفر محطة الفضاء الدولية؟

تنطلق محطة الفضاء الدولية عبر الفضاء بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 17,500 ميل في الساعة (28,000 كيلومتر في الساعة). يدور طاقم المحطة حول الأرض كل 90 دقيقة، ويشاهد 16 شروقًا وغروبًا مذهلًا كل يوم. تم التقاط جمال هذه التحولات السماوية في لقطات مذهلة بفواصل زمنية.

كم من الوقت يبقى رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية؟

عادة، يقضي رواد الفضاء حوالي ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، على الرغم من أن بعضهم يبقى لفترات أقصر أو أطول. أحد الاستثناءات الملحوظة هو فرانك روبيو، الذي عاد إلى الأرض في أكتوبر 2023 بعد أن أمضى 371 يومًا في الفضاء، وهو رقم قياسي، متجاوزًا أي إقامة سابقة لرائد فضاء ناسا. كان من المقرر في الأصل أن تستمر لمدة ستة أشهر، إلا أن مشكلة في مركبته الفضائية أدت إلى تمديد المهمة.

ما هو أكبر عدد من الأشخاص على محطة الفضاء الدولية في وقت واحد؟

في حين أن محطة الفضاء الدولية تستوعب عمومًا طاقمًا مكونًا من حوالي ستة أشخاص، فقد كانت هناك حالات استقبلت فيها المحطة ما يصل إلى 13 راكبًا. عادة ما تحدث هذه الأرقام الأعلى أثناء تبديل الطاقم وهي نادرة.

أين يمكن مشاهدة أفضل المناظر للأرض من محطة الفضاء الدولية؟

توفر وحدة القبة في محطة الفضاء الدولية، بنوافذها السبعة، مناظر بانورامية لا مثيل لها للأرض. غالبًا ما ينجذب رواد الفضاء إلى هذا المرصد خلال أوقات فراغهم، ويلتقطون صورًا ومقاطع فيديو مذهلة. على سبيل المثال، يخطط رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه بدقة لجلسات التصوير الفوتوغرافي لالتقاط أفضل اللقطات للمناطق المختلفة التي تمر أسفل محطة الفضاء الدولية.

هل كانت محطة الفضاء الدولية في خطر من قبل؟

على الرغم من أن محطة الفضاء الدولية محمية من معظم الحطام الفضائي، إلا أن هناك دائمًا بعض مخاطر الاصطدامات. تقوم وحدات التحكم الأرضية بمراقبة الأجسام الموجودة في المدار بجدية وضبط مسار محطة الفضاء الدولية عندما يهدد الحطام الأكبر بتأثير محتمل. في عام 2021، اتخذ الطاقم ملجأً مؤقتًا في مركبتهم الفضائية عندما شكلت سحابة الحطام خطرًا محتملاً. ولحسن الحظ، ظلت المحطة سالمة، مما سمح باستئناف العمليات كالمعتاد.

هل يمكن رؤية محطة الفضاء الدولية من الأرض؟

قطعاً! ويمكن رؤية محطة الفضاء الدولية من الأرض دون الحاجة إلى التلسكوبات أو المناظير. حتى أن ناسا أطلقت تطبيقًا مفيدًا يشير إلى متى وأين يجب البحث عن المحطة أثناء طيرانها عبر السماء على ارتفاع حوالي 250 ميلًا.

كيف يتعامل رواد الفضاء مع ضروريات الحمام في الفضاء؟

أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا، يواجه رواد الفضاء تحديات فريدة عندما يتعلق الأمر باستخدام الحمام في ظروف الجاذبية الصغرى. ولضمان النظافة والكفاءة، صمم المهندسون نظامًا متخصصًا. بالنسبة للبول، يتم استخدام أنبوب الشفط، حيث يتم ترشيحه وإعادة تدويره إلى مياه الشرب. يمكن إيداع النفايات الصلبة في منطقة صغيرة مخصصة. للحصول على فهم متعمق لكيفية عمل مرحاض محطة الفضاء الدولية، راجع هذا المورد التوضيحي.

هل ستبقى محطة الفضاء الدولية في مدارها لمدة 25 عامًا أخرى؟

ومن المؤسف أن التصميم القديم لمحطة الفضاء الدولية يمثل صعوبات وتكاليف متزايدة للصيانة. تتمثل الخطة حاليًا في تشغيل محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030، وبعد ذلك ستقوم ناسا وشركاؤها بإخراج المنشأة من مدارها بعناية. أثناء العودة إلى الغلاف الجوي للأرض، سيحترق جزء كبير من محطة الفضاء الدولية ويتفكك.

ما الذي ينتظرنا للبقاء لفترة طويلة في الفضاء؟

إن انتهاء مهمة محطة الفضاء الدولية لا يمثل نهاية مشاريع البشرية في السفر إلى الفضاء طويل الأمد. لقد عقدت ناسا بالفعل شراكات مع شركات خاصة لبناء محطات فضائية جديدة من شأنها أن تبدأ من حيث توقفت محطة الفضاء الدولية. وتعد شركة SpaceX، بالتعاون مع شركة Vast الناشئة في لوس أنجلوس، أحد هؤلاء الشركاء، مع خطط لإطلاق وحدة جديدة في وقت مبكر من عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الصين محطة فضائية خاصة بها، وتعتزم وكالة ناسا إنشاء قاعدة قمرية لرحلات ممتدة. يبقى رائد الفضاء.

وبينما نفكر في الإنجازات الرائعة التي حققتها محطة الفضاء الدولية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، فإننا نتوقع بفارغ الصبر مواصلة استكشاف الفضاء والإمكانيات اللامحدودة التي تنتظرنا.

المصدر: ناسا

أكثر أسئلة متكررة

1. ما هو حجم محطة الفضاء الدولية؟

يبلغ طول محطة الفضاء الدولية حوالي 357 قدمًا (108 أمتار) من طرفها إلى طرفها، وهو أكبر من منزل مكون من ست غرف نوم.

2. ما مدى سرعة سفر محطة الفضاء الدولية؟

تدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض بسرعة حوالي 17,500 ميل في الساعة (28,000 كيلومتر في الساعة)، وتكمل دورة واحدة كل 90 دقيقة.

3. ما هي مدة بقاء رواد الفضاء على متن المحطة؟

يقضي رواد الفضاء عادة حوالي ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، ولكن يمكن أن تختلف الفترات، وتتراوح من فترات إقامة أقصر إلى فترات أطول.

4. ما هو أكبر عدد من الأشخاص على محطة الفضاء الدولية في وقت واحد؟

في حين أن محطة الفضاء الدولية تستضيف عادةً حوالي ستة أشخاص، إلا أنها في بعض الأحيان كانت تؤوي ما يصل إلى 13 راكبًا أثناء تبديل الطاقم.

5. من أين يمكنك الحصول على أفضل المناظر للأرض من محطة الفضاء الدولية؟

توفر وحدة القبة في محطة الفضاء الدولية إطلالات استثنائية على الأرض من خلال نوافذها السبعة، مما يجذب رواد الفضاء أثناء أوقات فراغهم.

6. هل تعرضت محطة الفضاء الدولية لأي خطر من قبل؟

واجهت محطة الفضاء الدولية مخاطر محتملة من الحطام الفضائي، لكن وحدات التحكم الأرضية تناور بالمحطة لتجنب الاصطدام بأجسام أكبر.

7. هل يمكنك رؤية محطة الفضاء الدولية من الأرض؟

نعم، يمكن رؤية محطة الفضاء الدولية من الأرض ويمكن مشاهدتها دون الحاجة إلى التلسكوبات أو المناظير.

8. كيف يستخدم رواد الفضاء الحمام في الفضاء؟

ويستخدم رواد الفضاء نظامًا مصممًا خصيصًا مزودًا بأنابيب شفط للبول ومنطقة مخصصة للنفايات الصلبة لضمان نظافتها.

9. هل ستبقى محطة الفضاء الدولية في مدارها لمدة 25 سنة أخرى؟

لا، الخطة الحالية هي تشغيل محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030، وبعد ذلك سيتم إخراجها من مدارها، مما يتسبب في احتراق جزء منها أثناء العودة.

10. ما الذي ينتظرنا للبقاء لفترة طويلة في الفضاء؟

تتعاون ناسا مع شركات خاصة لتطوير محطات فضائية جديدة، مما يضمن الوجود البشري المستمر والتقدم العلمي خارج محطة الفضاء الدولية.