كسوف الشمس "حلقة النار" سيزين سماء تكساس عام 2023

من المقرر أن يحدث حدث سماوي غير عادي، يُعرف باسم "حلقة النار" للكسوف الحلقي للشمس، في ولاية تكساس في 14 أكتوبر 2023. وسيكتسح مسار الكسوف، الذي سيكون عرضه 125 ميلًا تقريبًا، ولاية لون ستار ، بما في ذلك مناطق غرب تكساس النائية، وسان أنطونيو، وكوربوس كريستي، وشاطئ جزيرة بادري الوطني. وسيتبع هذه الظاهرة النادرة كسوف جزئي للشمس في 8 أبريل 2024، حيث ستشهد مناطق مثل كيرفيل، بانديرا، أوفالدي، فاندربول، جنكشن، وروكسبرينغز كسوفًا كليًا للشمس.

تعتبر هذه الكسوفات المتتالية في ولاية تكساس هيل ذات أهمية كبيرة، حيث يعتبر كسوف الشمس الكلي حدثًا يحدث مرة واحدة في العمر، ويحدث كل 400 عام تقريبًا في مكان معين. ومن المثير للاهتمام أن هذه المنطقة معروفة بأحوالها الجوية الملائمة، مما يزيد من فرص صافية السماء لمراقبي السماء. تكشف إحصائيات عالم الأرصاد الجوية للكسوف جاي أندرسون في Eclipsophile.com أن Junction وKerrville لديهما أعلى احتمالات سماء صافية لكلا الكسوفين.

إن التقارب المذهل بين هذين الحدثين السماويين سيخلق نقطة ساخنة محظوظة تمتد على مساحة تزيد عن 14,000 ميل مربع. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 25,000 ألف إلى 50,000 ألف زائر سيتوافدون لمشاهدة كسوف "حلقة النار" في أكتوبر، بينما من المتوقع أن يشهد أكثر من 100,000 ألف زائر الكسوف الكلي للشمس في أبريل.

للاحتفال بهذه الأحداث الطبيعية الفريدة، تم التخطيط للعديد من المهرجانات والفعاليات في كلا التاريخين. تعد قرية Solar Eclipse Village في Uvalde، ومهرجان Kerrville River، ومهرجان TexEclipse PreParty وTexEclipse Music Festival في Junction، ومهرجان Welcome Home 2023 ومهرجان KerrEclipse 2024 الشعبي في المدينة المنورة، واحتفالات Stonehenge II Eclipse في Ingram، وEclipse UTOPiA في Utopia، وDinoSolar Eclipse في بانديرا من بين المهرجانات. أعلى مناطق الجذب. ستقدم هذه الأحداث أنشطة مثل المحاضرات ومشاهدة الكسوف بصحبة مرشدين والتصوير الفلكي وجولات مراقبة النجوم والموسيقى الحية والمزيد.

من المؤكد أن هذه الفرص الاستثنائية للمشاركة الفلكية ستترك انطباعًا دائمًا. بينما تبث وكالة ناسا هذه الأحداث مباشرة من كيرفيل، يمكن لأي شخص أن يشهد الأعاجيب السماوية التي تحدث في تكساس هيل كنتري.

مصادر:

– GreatAmericanEclipse.com

- ماي سان انطونيو

– موقع Eclipsophile.com