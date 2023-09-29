يمكن للمستعر الأعظم المكبر أن يساعد في تحديد معدل توسع الكون

استحوذ المستعر الأعظم البعيد المعروف باسم SN H0pe على اهتمام العلماء نظرًا لقدرته على تقديم رؤى قيمة حول معدل توسع الكون. تم اكتشافه في البيانات التي جمعها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، SN H0pe هو ثاني أبعد مستعر أعظم تم رصده على الإطلاق وينتمي إلى فئة النوع Ia، والتي تستخدم عادة لقياس معدل توسع الكون.

ما يجعل SN H0pe مثيرًا للاهتمام بشكل خاص هو الطريقة التي يتم بها تضخيم ضوءه وتضاعفه ثلاث مرات بواسطة الجاذبية، مما يتسبب في تأخير زمني بين صور المستعر الأعظم. يمكن لهذه الخاصية الفريدة أن تقدم حلاً لواحد من أكبر ألغاز علم الكونيات: تحديد ثابت هابل (H0)، الذي يمثل معدل توسع الكون.

بقيادة عالمة الكونيات بريندا فراي من جامعة أريزونا، قدم فريق دولي ورقة بحثية إلى مجلة الفيزياء الفلكية توضح اكتشاف SN H0pe وآثاره المحتملة. ويهدف الفريق إلى قياس التأخير الزمني بين صور المستعر الأعظم واستخلاص قيمة لثابت هابل.

يمثل حساب ثابت هابل تحديًا في علم الكونيات. في حين أنه من المعروف أن الكون يتوسع بمعدل متسارع، فإن تحديد المعدل الدقيق يظل موضوعًا للنقاش. حاليًا، يتم استخدام منهجيتين رئيسيتين لتحديد معدل التوسع: المساطر القياسية والشموع القياسية.

تتضمن المساطر القياسية استخدام أجسام مثل الخلفية الكونية الميكروية والتذبذبات الصوتية الباريونية، بينما تعتمد الشموع القياسية على أجسام شديدة الإضاءة ذات سطوع جوهري معروف، مثل المستعرات الأعظم من النوع Ia. في حين أن هذه الطرق توفر تقديرات، إلا أنها تصبح أقل موثوقية لقياس معدل توسع الكون البعيد بسبب صعوبة مراقبة الأجسام الخافتة.

ومع ذلك، توفر عدسات الجاذبية استثناءً. تحدث عدسات الجاذبية عندما يتأثر انحناء الزمكان بشكل كبير بوجود جسم ضخم. يخلق المسار المنحني للضوء تأثيرات التكبير والتشويه والمضاعفة، مما يؤدي إلى مراقبة صور متعددة لمصدر ضوء واحد.

جاء اكتشاف SN H0pe عندما التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي ملاحظات عميقة للكون. كشف تحليل الضوء الصادر من مجرة ​​تدعى Arc 2 عن ثلاث نقاط من الضوء، والتي تبين أنها صور لمستعر أعظم من النوع Ia تم تصويره بواسطة مجموعة مجرات ضخمة في المقدمة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتحليل لحساب التأخير الزمني وتحديد ثابت هابل. سوف تتعمق الأبحاث المستقبلية في الملاحظات الطيفية التي تؤكد أن SN H0pe هو مستعر أعظم من النوع Ia، والقياسات الضوئية للتأخير الزمني، ونمذجة أكثر تفصيلاً للعدسة.

إن فهم معدل توسع الكون وارتباطه بالقياسات الأخرى لثابت هابل يمكن أن يقدم رؤى قيمة حول الطبيعة الأساسية لكوننا.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية (قادمة)

– arXiv (خادم الطباعة المسبقة)

- ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية