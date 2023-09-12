تظل مركبة Shepard شبه المدارية الجديدة من Blue Origin متوقفة عن الأرض لأكثر من عام

تم الآن إيقاف مركبة Blue Origin شبه المدارية New Shepard لأكثر من عام منذ إطلاقها الأخير في سبتمبر 2022. خلال هذا الإطلاق، واجه معزز المرحلة الأولى القابل لإعادة الاستخدام للمركبة مشكلة وتحطم، بينما نشرت الكبسولة نظام الهروب في حالات الطوارئ وهبطت بسلام. مع جميع حمولاتها البحثية سليمة. كشف تحقيق أجرته شركة بلو أوريجين أن الفوهة الموجودة في محرك المرحلة الأولى BE-3PM عانت من عطل هيكلي حراري، مما أدى إلى اختلال الدفع وإنهاء المهمة قبل الأوان.

في شهر مارس، أعلنت شركة Blue Origin عن الإجراءات التصحيحية التي كانت تنفذها، والتي تضمنت تغييرات في تصميم غرفة الاحتراق ومعلمات التشغيل لمعالجة مشكلات حجم الفوهة ودرجة حرارة الخط الساخن. وأعربت الشركة عن توقعاتها بالعودة إلى الطيران قريبًا وإعادة إطلاق نفس المجموعة المكونة من 36 حمولة بحثية. ومع ذلك، فقد مر 5.5 أشهر منذ التحديث، ولم يتم إطلاق New Shepard بعد.

في حين أن Blue Origin لم تقدم تحديثات مهمة حول حالة New Shepard أو جدولًا زمنيًا لعودتها إلى الطيران، إلا أن منافسها الرئيسي، Virgin Galactic، أطلق بنجاح أربع مهمات للركاب باستخدام طائرتها الفضائية VSS Unity خلال هذه الفترة. لدى Virgin Galactic الآن ثماني مهمات فضائية مأهولة، أي أكثر برحلتين من Blue Origin. على الرغم من أن كلا الشركتين تهدفان إلى تقديم تجربة قصيرة الأمد لانعدام الوزن وإلقاء نظرة خاطفة على الأرض من الفضاء، إلا أن VSS Unity تظل في المدار لمدة أطول بكثير تتراوح بين 60 إلى 90 دقيقة، مقارنة بـ New Shepard التي تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة.

تظل Blue Origin ملتزمة بحل المشكلات الفنية مع New Shepard والعودة إلى الطيران في أقرب وقت ممكن. قد تمنحهم المدة الأطول لرحلات Virgin Galactic ميزة تنافسية في سوق السياحة الفضائية دون المدارية لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أكثر اتساعًا خارج حدود الغلاف الجوي للأرض.

التعاريف:

– مركبة دون مدارية: مركبة فضائية مصممة للوصول إلى الفضاء ولكنها لا تحقق مدارًا مستقرًا حول الأرض.

- معزز المرحلة الأولى القابل لإعادة الاستخدام: المرحلة الأولية للصاروخ التي توفر معظم قوة الدفع أثناء الإطلاق ويمكن استعادتها وإعادة استخدامها في المهام اللاحقة.

- الشذوذ: انحراف عن السلوك المتوقع أو الطبيعي.

- محرك BE-3PM: المحرك المستخدم في المرحلة الأولى لمركبة New Shepard التابعة لشركة Blue Origin.

المصادر: بلو أوريجين، فيرجين جالاكتيك