العلماء يلاحظون شيطان الغبار الضخم على المريخ

حقق العلماء مؤخرًا اكتشافًا مذهلاً على كوكب المريخ بمساعدة مركبة ناسا المتجولة. لقد رصدوا زوبعة ضخمة يبلغ ارتفاعها حوالي كيلومترين (1.2 ميل) والمعروفة باسم شيطان الغبار، تتحرك عبر المناظر الطبيعية للمريخ.

تمت ملاحظة شيطان الغبار في اللقطات التي التقطتها المركبة في 30 أغسطس أثناء عبورها Thorofare Ridge. ويمكن رؤية الجزء السفلي من الزوبعة يتحرك من الشرق إلى الغرب بسرعة حوالي 12 ميلا في الساعة. قام باحثو البعثة بتحليل بيانات الصور وقرروا أن شيطان الغبار كان يقع على بعد حوالي أربعة كيلومترات (2.5 ميل) من موقع المركبة.

وبناءً على حساباتهم، قدر العلماء عرض شيطان الغبار بحوالي 60 مترًا (200 قدم). على الرغم من أن الجزء السفلي البالغ 118 مترًا (387 قدمًا) فقط من الدوامة كان مرئيًا في إطار الكاميرا، إلا أنهم تمكنوا من تقدير ارتفاعها الكامل.

شياطين الغبار عبارة عن زوابع تتكون من الغبار والهواء والتي تحدث على كل من الأرض والمريخ. يتم إنشاؤها عن طريق تسخين السطح، مما يؤدي إلى حركة الهواء إلى الأعلى. على كوكب المريخ، يتم ملاحظة هذه الظواهر الجوية بشكل شائع ويمكن أن تصل إلى ارتفاعات مثيرة للإعجاب.

يعد هذا الاكتشاف مهمًا للعلماء الذين يدرسون بيئة المريخ، لأنه يوفر رؤى قيمة حول ديناميكيات الغلاف الجوي للكوكب. من خلال دراسة شياطين الغبار هذه، يمكن للباحثين فهم العمليات الجارية بشكل أفضل واكتساب فهم أعمق لأنماط المناخ والطقس على المريخ.

بشكل عام، تعد هذه الملاحظة بمثابة تذكير بالاكتشافات العلمية المذهلة التي يتم إجراؤها على المريخ وتسلط الضوء على أهمية مواصلة استكشاف الكوكب المجاور لنا.

مصادر:

– مركبة ناسا المثابرة

- دراسات ديناميكيات الغلاف الجوي المريخي