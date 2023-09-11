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علوم

العلماء يولدون نبضات إلكترونية مدتها خمسة أتو ثانية

Byروبرت أندرو

سبتمبر 11، 2023
العلماء يولدون نبضات إلكترونية مدتها خمسة أتو ثانية

طور علماء من جامعة كونستانز طريقة رائدة باستخدام ومضات ضوء الفيمتو ثانية لتوليد نبضات إلكترونية مدتها حوالي خمسة أتوثانية. يوفر هذا الإنجاز دقة زمنية أعلى من موجات الضوء ويفتح إمكانيات جديدة لمراقبة الظواهر فائقة السرعة، مثل التفاعلات النووية.

يمكن أن تحدث العمليات الجزيئية وعمليات الحالة الصلبة، وكذلك التفاعلات النووية، في أطر زمنية قصيرة للغاية، مثل الفيمتو ثانية أو الأتو ثانية. ولتحقيق إشارات مدتها الأتو ثانية، استخدم العلماء في جامعة كونستانز إعدادًا تجريبيًا جديدًا. استخدموا أزواجًا من ومضات ضوء الفيمتو ثانية من الليزر لتوليد نبضات إلكترونية قصيرة للغاية في شعاع الفضاء الحر.

على عكس موجات الضوء، غير القادرة على تحقيق مثل هذا الدقة الزمنية العالية بسبب فترات تذبذبها الأطول، توفر الإلكترونات حلاً. ومن خلال تداخل الإلكترونات المشتركة في الانتشار مع قمم وقيعان الموجات الضوئية بنفس السرعة، قام العلماء بتوليد سلسلة من نبضات الإلكترون باستخدام ما يعرف بالقوة الدافعة العميقة.

تم قياس المدة الزمنية لنبضات الإلكترون هذه بحوالي خمسة أتوثانية. ووجد الباحثون أيضًا أن نبضات الإلكترون لها توزيع واسع للسرعة بسبب التباطؤ والتسارع القويين اللذين يحدثان أثناء الضغط. يتكون هذا التوزيع من آلاف خطوات السرعة، مما يسلط الضوء على تأثير التداخل الناتج عن التراكب الزمني للإلكترونات مع نفسها.

هذا الإنجاز له آثار كبيرة على تجارب ميكانيكا الكم، وخاصة تلك التي تنطوي على تفاعل الإلكترونات والضوء. علاوة على ذلك، فإن الإعداد التجريبي يوفر إمكانية إجراء أبحاث مستقبلية في مجموعة متنوعة من المجالات. على سبيل المثال، يمكن استخدامه لدراسة تأثيرات نبضتين قصيرتين على مادة ما، حيث تؤدي النبضة الأولى إلى إحداث تغيير بينما تستخدم النبضة الثانية للمراقبة، على غرار فلاش الكاميرا.

بشكل عام، يمثل هذا البحث تقدمًا كبيرًا في مجال الظواهر فائقة السرعة ولديه القدرة على إحداث ثورة في فهمنا للعمليات المختلفة، بما في ذلك التفاعلات النووية.

المصدر: فيزياء الطبيعة

DOI: 10.1038/s41567-023-02092-6

By روبرت أندرو

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