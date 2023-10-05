استخدام اتصالات الليزر للبقاء على اتصال في الفضاء

غالبًا ما يصور الخيال العلمي الليزر كسلاح مفضل في معارك الفضاء. ومع ذلك، في الواقع، لليزر استخدام عملي أكثر، وهو إبقائنا على اتصال. أصبحت الاتصالات البصرية، التي تشفر البيانات في الضوء، ذات أهمية متزايدة في تكنولوجيا الفضاء. تتمتع اتصالات الليزر بميزة القدرة على نقل البيانات بشكل أسرع بكثير من إشارات الراديو التقليدية. في حين أن الجيش مهتم باستخدام الليزر لتدمير أجهزة استشعار الأقمار الصناعية، فإن الطاقة اللازمة لمثل هذه التطبيقات لا يتم توليدها بكفاءة في الفضاء.

تكمن صعوبة الاتصالات بالليزر في الدقة المطلوبة للإشارة. يتم تركيز أشعة الليزر بشكل محكم، ويتطلب ضمان وصول عمليات الإرسال من قمر صناعي متحرك إلى المودم المقصود على الأرض هندسة وبرمجيات دقيقة. ومع ذلك، لا يتأثر الليزر بمصادر التداخل مثل الإشعاع الشمسي والغطاء السحابي، على عكس الإرسال الراديوي.

إحدى الشركات التي تستخدم الاتصالات بالليزر هي شركة SpaceX، التي أطلقت مؤخرًا مجموعة من أقمار Starlink الصناعية المجهزة بوصلات بصرية. تسمح هذه الروابط بنقل البيانات بين الأقمار الصناعية، مما يوفر الخدمة في المناطق التي قد لا تكون هناك تغطية للمحطة الأرضية. كما أن هذه المرونة تجعل اعتراض اتصالات الليزر أكثر صعوبة، وهو ما يروق للحكومات. وتقوم شركات أخرى، مثل BridgeComm وCapella، بتطوير أنظمة اتصالات بصرية للاستخدام في الفضاء.

على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا للاتصالات الضوئية في الفضاء، إلا أن الاهتمام المتزايد بهذه التكنولوجيا يعكس الحاجة المتزايدة إلى طرق أكثر كفاءة لنقل البيانات من الفضاء إلى الأرض. مع التقدم السريع في تكنولوجيا الفضاء وجمع كميات هائلة من البيانات من الفضاء، توفر اتصالات الليزر حلاً واعدًا للبقاء على اتصال في الفضاء.

مصادر:

- أدخل المصادر هنا