تأخر إطلاق صاروخ جديد، لكن المهمة القمرية الخاصة لا تزال في المسار الصحيح

تم تأجيل الإطلاق الأول المرتقب للصاروخ الأمريكي الجديد، فولكان سينتور، من عشية عيد الميلاد إلى 8 يناير، وفقًا لشركة United Launch Alliance (ULA). يرجع التأخير إلى مشكلات فنية في اللحظة الأخيرة، لكن الرئيس التنفيذي لشركة ULA، توري برونو، أعرب عن ثقته في البروفة الناجحة الأخيرة على منصة الإطلاق.

ستحمل سفينة فولكان سنتور مركبة هبوط رائدة على سطح القمر طورتها شركة أستروبوتيك الناشئة، والتي تهدف إلى أن تكون أول مركبة ممولة من القطاع الخاص تهبط على سطح القمر. كما أنها تحمل القدرة على أن تصبح أول مركبة هبوط آلية أمريكية منذ انتهاء برنامج أبولو في عام 1972. وشدد برونو على أهمية هذه المهمة، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة حاسمة نحو إعادة البشر إلى القمر في المستقبل.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة ULA على الأهمية الاستثنائية لوجود حمولة ستهبط على سطح القمر، مؤكدا على ثقتهم في تصميم الصاروخ. ومن المتوقع أن يتم الإطلاق لهذه المهمة المعينة، Cert-1، في قاعدة إطلاق القوة الفضائية الأمريكية في كيب كانافيرال، فلوريدا.

بالإضافة إلى مركبة الهبوط على سطح القمر، ستحمل سفينة فولكان سنتور بقايا جثث العديد من الأفراد المرتبطين بسلسلة Star Trek الأصلية، بما في ذلك مبتكر المسلسل، جين رودينبيري، وعضوة فريق التمثيل نيشيل نيكولز، المعروفة بدورها بدور أوهورا. والجدير بالذكر أن رماد Roddenberry قد تم إطلاقه سابقًا في المدار. شارك توري برونو أيضًا أنه سيتم أخذ عينة من الحمض النووي الخاص به إلى الفضاء.

في حين أن تأخير الإطلاق يمثل أخبارًا مخيبة للآمال، إلا أن المهمة القمرية الخاصة لا تزال تسير على المسار الصحيح وتحمل إمكانات مذهلة لتعزيز استكشاف الفضاء وتمهيد الطريق للبعثات المستقبلية إلى القمر. سيحل Vulcan Centaur، بمجرد تشغيله، محل صواريخ Atlas V وDelta IV التابعة لشركة ULA، مما يوفر قدرة حمولة مذهلة تصل إلى 27.2 طنًا متريًا في مدار منخفض، مقارنة بقدرات SpaceX's Falcon 9.