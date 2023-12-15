علماء الفلك يعثرون على اكتشاف محير في نمط انفجار راديوي سريع

في تحول مفاجئ للأحداث، عثر علماء الفلك على نمط فريد من نوعه في انفجار راديوي سريع متكرر تم اكتشافه حديثًا (FRB)، والمعروف باسم FRB 20220912A، مما أثار فضولهم. النتائج، الموضحة في دراسة جديدة نشرت في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، تقدم أدلة قيمة بينما تقدم ألغازًا جديدة لكشفها.

منذ التعرف على أول FRB في عام 2007، اكتشف العلماء العديد من الانفجارات المكثفة لموجات الراديو القادمة من أجزاء بعيدة من الكون. تطلق هذه الانفجارات كمية لا تصدق من الطاقة في جزء من الثانية فقط، مقارنة بما تنتجه الشمس في عام أو أكثر. ومع ذلك، فإن السبب وراء الدفقات الراديوية السريعة لا يزال مجهولا.

تم الاكتشاف الأخير من خلال عمليات الرصد باستخدام مصفوفة تلسكوب ألين (ATA) التابعة لمعهد SETI ومقره كاليفورنيا. على مدى شهرين، اكتشف الفريق 35 دفقة راديوية سريعة مصدرها مصدر واحد، مما يمثل أول استخدام لـ ATA لمراقبة الدفقات الراديوية السريعة.

في حين أن معظم الدفقات الراديوية السريعة تكون مختصرة ويصعب مراقبتها، فقد وجد أن بعضها يتكرر، مما يسمح للعلماء بتتبع أصلها إلى المجرات البعيدة. ظهر FRB 20220912A في البداية مشابهًا للمكررات المعروفة الأخرى، حيث تنتقل كل دفعة من الترددات الأعلى إلى الترددات المنخفضة. ومع ذلك، كشف الفحص الدقيق عن خاصية فريدة: انخفاض واضح في التردد المركزي للانفجارات، يشبه صافرة الانزلاق الكوني. عند تحويلها إلى أصوات، كانت الدفقات تشبه نغمات الإكسيليفون، حيث تمثل النغمات العالية البداية والنوتات المنخفضة المقابلة للنهاية.

على الرغم من الجهود المبذولة لتحديد نمط في التوقيت بين كل انفجار، لم يتمكن الباحثون من اكتشاف نمط واحد لـ FRB 20220912A، مما يعرض الطبيعة غير المتوقعة لهذه الأحداث السماوية. أعربت الدكتورة صوفيا شيخ، مؤلفة الدراسة الرئيسية وزميلة ما بعد الدكتوراه في مؤسسة العلوم الوطنية MPS-Ascend في معهد SETI، عن سعادتها بالنتائج، مشيرة إلى أنها تؤكد خصائص FRB المعروفة بينما تكشف أيضًا عن خصائص جديدة.

وبما أن كل ملاحظة للتدفقات الراديوية السريعة توفر رؤى وتثير المزيد من الأسئلة، فإن علماء الفلك لا يزالون مفتونين بهذه الظواهر الكونية الغامضة.