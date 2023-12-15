السلاحف: أسبوع من الاكتشافات والاحتفالات المفاجئة

في أسبوع حافل بالأخبار المتعلقة بالسلاحف، حدثت اكتشافات واحتفالات رائعة، تعرض العالم المذهل لهذه المخلوقات الرائعة.

كشف الأسرار الأحفورية: من النباتات إلى السلاحف

تبدأ القصة بتطور عندما تبين أن الأشكال البيضاوية المتحجرة الموجودة في كولومبيا، والتي تم تحديدها في الأصل على أنها حفريات نباتية، هي شيء مختلف تمامًا. أعاد الباحثون فحص هذه الحفريات واكتشفوا أنها كانت في الواقع صغار السلاحف. وتبين أن الخطوط الموجودة على الحفريات، والتي كان يُعتقد في السابق أنها عروق نباتية، هي الجانب السفلي من قوقعة السلحفاة. أدى المزيد من البحث إلى التعرف على صغار السلاحف باعتبارها من أنواع السلاحف البحرية المنقرضة Desmatochelys Padillai. يلقي هذا الاكتشاف غير المتوقع ضوءًا جديدًا على الوجود القديم لهذه المخلوقات المهيبة وتطورها مع مرور الوقت.

أخطاء ويلبر بيري المثمرة في التعرف على الهوية

وسط الكشف عن السلاحف، يعرض مقطع خفيف التعريفات الخاطئة التي قام بها عالم النبات الأمريكي إدوارد ويلبر بيري في كولومبيا. من بين أخطاءه الفادحة، أخطأ بيري في اعتبار نبات الكاكاو المتحجر جزءًا من فك زواحف بحرية وأخطأ في التعرف على بذور الموز على أنها حفريات طباشيرية قديمة بدلاً من الحفريات الحديثة. هذه الأخطاء المسلية بمثابة تذكير بتعقيد أبحاث علم الحفريات والتحديات التي يواجهها العلماء عند حل أحجية الماضي.

جوناثان: حياة رائعة

تستمر الاحتفالات ونحن نحتفل بعيد ميلاد جوناثان، أقدم حيوان بري حي مسجل. تشير التقديرات إلى أن جوناثان قد فقس في عام 1832 تقريبًا، وقد تجاوز رقمًا قياسيًا مثيرًا للإعجاب يبلغ 191 عامًا. جوناثان أعمى وبدون حاسة الشم، وقد عاش حياة مليئة بالأحداث. والجدير بالذكر أن علاقات جوناثان تصدرت عناوين الأخبار، حيث سلطت الضوء على ازدواجيته عندما يتزاوج مع السلاحف الذكور والإناث. مع دخول جوناثان القرن الثالث من عمره، يحمل لقب أقدم حيوان بري حي في العالم، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجلته توي ماليلا، وهي سلحفاة مشعة عاشت حتى 188 عامًا على الأقل.

لحظة مارفن التي لا تنسى

وأخيرًا، نوجه انتباهنا إلى مارفن، السلحفاة التي لها إنجازها الفريد. اكتشف القائم بالأعمال ديفيد روث رواسب مفاجئة في خزان مارفن - غائط رمادي كبير يحتوي على أجزاء من قوقعته. تعرض هذه الحادثة غير العادية، على الرغم من كونها جسيمة بعض الشيء، أفراح وتحديات رعاية هذه المخلوقات الآسرة.

طوال هذا الأسبوع العاصف بأخبار السلاحف، شهدنا التنوع الغني والقصص غير العادية داخل مملكة السلاحف. من الحفريات القديمة إلى أعياد الميلاد التي حطمت الأرقام القياسية، وحتى غائط السلاحف في بعض الأحيان، لا تتوقف السلاحف أبدًا عن إدهاشنا وترفيهنا بحياتها الرائعة.