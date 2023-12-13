رؤى جديدة حول بقايا المستعر الأعظم التي كشف عنها أحدث تلسكوب لناسا

ملخص: التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا صورة عالية الوضوح لبقايا المستعر الأعظم ذات الكرسي A (Cas A)، مما يقدم رؤى جديدة حول هذا الحدث الكوني. كشفت كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) الخاصة بالتلسكوب عن تفاصيل معقدة حول "القذيفة المتوسعة من المواد التي تصطدم بالغاز الذي يلقيه النجم قبل أن ينفجر". وقد اندهش الباحثون بشكل خاص من الخيوط التي خلفها النجم المنفجر، وشبهوها بشظايا الزجاج الصغيرة. تقع بقايا المستعر الأعظم Cas A على بعد 11,000 سنة ضوئية في كوكبة ذات الكرسي ويقدر أنها انفجرت منذ حوالي 340 عامًا.

تُظهر الصورة المعروضة على تقويم Advent الأول على الإطلاق في البيت الأبيض القدرات العالية الدقة لكاميرا NIRCam التابعة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويلتقط التلسكوب، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2021، صورًا مذهلة لبقايا المستعر الأعظم. التقطت أداة أخرى على التلسكوب، وهي أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI)، صورة لـ Cas A، وكشفت عن ميزات جديدة وغير متوقعة داخل الغلاف الداخلي للبقايا. ومع ذلك، قدمت صورة NIRCam الأخيرة منظورًا مختلفًا وسلطت الضوء على التفاصيل التي قد توفر مزيدًا من الأفكار حول "الوحش الأخضر" الغامض، وهو عبارة عن حلقة من الضوء الأخضر موجودة في التجويف المركزي لـ Cas A.

حظيت الصورة عالية الوضوح التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي باهتمام واسع النطاق منذ أن كشف عنها الرئيس بايدن في يوليو 2022. وقد أثار هذا خليفة تلسكوب هابل الفضائي، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، إثارة بين العلماء وعشاق علم الفلك. وتسمح قدراته المتقدمة بمراقبة تفصيلية للمجرات والظواهر الكونية، مما يساهم في فهمنا للكون.

وأعلن الرئيس بايدن خلال الكشف أن "هذا التلسكوب يجسد كيف ستقود أمريكا العالم، ليس بمثال قوتنا، ولكن بقوة مثالنا".

يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي الكشف عن عجائب الكون، مما يقدم مساهمات كبيرة في معرفتنا ببقايا المستعرات الأعظم والأجرام السماوية الأخرى. ويتوقع العلماء أن المزيد من الاستكشاف والتحليل لصورة Cas A والبيانات الأخرى التي التقطها التلسكوب سيؤدي إلى اكتشافات رائدة إضافية في السنوات القادمة.

(المصدر: فوكس نيوز)