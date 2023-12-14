دش نيزك الجوزاء المذهل يضيء الليل

وقع حدث سماوي مذهل ليلة 13 ديسمبر، حيث وصل وابل شهب الجوزاء إلى ذروته الأولى هذا العام. التقطت الصور من جميع أنحاء العالم مشهدًا يحبس الأنفاس لنيازك الجوزاء وهي تتدفق عبر سماء الليل. ولكن هناك المزيد في المستقبل، حيث من المتوقع أن يستمر عرضه في 14 ديسمبر.

تشتهر Geminids بكثافتها، مع إمكانية إنتاج ما يصل إلى 100 نيزك في الساعة. وهذا العام، وفر القمر الجديد، الذي كان عمره يومين فقط، الظروف المثالية لمشاهدة زخات الشهب، وفقًا لموقع SpaceWeather.com. كان البث عبر الإنترنت متاحًا أيضًا لأولئك الذين لا يستطيعون رؤية الدش شخصيًا، حيث قامت شبكة تلسكوب Slooh ومشروع التلسكوب الافتراضي ببث الحدث مباشرة عبر الإنترنت.

الشهب عبارة عن شظايا من الغبار الفضائي تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية، مما يؤدي إلى إنشاء خطوط مضيئة أثناء احتراقها. يعتبر وابل شهب الجوزاء فريدًا من نوعه لأنه ينشأ من كويكب أو صخرة فضائية تسمى 3200 Phaethon. في شهر ديسمبر من كل عام، تمر الأرض عبر تيار من الحطام الذي خلفه هذا الكويكب، مما يؤدي إلى عرض مبهر للنجوم المتساقطة.

استغل المصورون من جميع أنحاء العالم الفرصة لالتقاط هذا المشهد السماوي. التقطت Thilina Kaluthotage صورًا مذهلة لجماعة Geminids في راتنابورا، سريلانكا. وبالمثل، قام تايفون كوسكون بتصوير وابل الشهب على خلفية حديقة يوسمايت الوطنية في كاليفورنيا. وفي الوقت نفسه، شهد فاتح أكتاس هطول الأمطار فوق ميناء لانوكا في نيوجيرسي.

كما شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تجاربهم، من خلال منشورات على X تعرض الجمال المشع لأحجار الجوزاء. شارك حساب X الخاص بـ Stonehenge صورة للنيازك فوق نصب ما قبل التاريخ، بينما نشر "Astro Mike" لقطة زمنية مذهلة لعشرات من نيازك Geminid. شارك القراء أيضًا لقطات النيزك الخاصة بهم مع موقع Space.com، مما أضاف إلى مجموعة الصور المذهلة.

إذا كنت مصدر إلهام لتصوير زخات الشهب مثل Geminids، فتأكد من مراجعة دليل Space.com حول كيفية التقاط هذه الأحداث السماوية المذهلة. وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى معدات التصوير، فكر في توصياتهم بشأن أفضل الكاميرات والعدسات للتصوير الفلكي.

إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لمشاهدة وابل نيزك الجوزاء مباشرة، فنحن نود أن نرى صورك! شارك صورك وتعليقاتك مع Space.com وشركاء الأخبار لدينا عن طريق إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى [البريد الإلكتروني محمي].