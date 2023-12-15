من المقرر ظهور الصواريخ الرئيسية لأول مرة في عام 2024: فولكان ونيو جلين

في عالم إطلاق الصواريخ، كان عام 2023 عامًا رائعًا بالنسبة لأول مرة. انطلقت كل من مركبة Starship التابعة لشركة SpaceX ومركبة H3 اليابانية إلى السماء للمرة الأولى. وبالتطلع إلى عام 2024، هناك بعض الإطلاقات الصاروخية الكبرى التي نتطلع إليها، بما في ذلك صاروخ Vulcan التابع لشركة United Launch Alliance وNew Glenn المرتقب من شركة Blue Origin.

من المقرر الآن أن يظهر Vulcan التابع لشركة United Launch Alliance لأول مرة في يناير 2024. ومن المتوقع أن يغير هذا الصاروخ قواعد اللعبة، حيث يوفر كفاءة ومرونة أكبر مقارنة بأسلافه. ستستخدم فولكان محركات BE-4 الخاصة بشركة Blue Origin، مما يوفر أداءً محسنًا وقدرة على رفع الحمولات الثقيلة.

من ناحية أخرى، طال انتظار نيو جلين من شركة بلو أوريجين، ومن المقرر أيضًا ظهوره لأول مرة في عام 2024. وقد تم تصميم هذا الصاروخ القوي لتوصيل الحمولات التجارية والحكومية إلى الفضاء. مع مرحلة أولى قابلة لإعادة الاستخدام وحمولة ضخمة، يهدف New Glenn إلى التنافس مع SpaceX’s Falcon Heavy وغيره من الصواريخ الثقيلة.

من الواضح أن السباق على الهيمنة على الفضاء يحتدم، حيث يسعى كل من United Launch Alliance وBlue Origin إلى إحداث ثورة في الصناعة. يمثل ظهور هذه الصواريخ لأول مرة علامة بارزة في استكشاف الفضاء وقدرات الإطلاق التجاري.

وفي أخبار أخرى، كانت هناك بعض النكسات في صناعة الصواريخ. واجهت شركة Avio، صانع الصواريخ الإيطالي، مؤخرًا تحديًا كبيرًا عندما فقدت مسار خزانات الوقود الدافعة اللازمة للإطلاق النهائي لصاروخ Vega الأوروبي. وعلى الرغم من وجود خطة لمعالجة هذه المشكلة، إلا أنها ستؤدي إلى تأخير لعدة أشهر. فقدت الدبابات في مكب النفايات؟ من الصعب تصديق كيف يمكن وضع مثل هذه المعدات الصاروخية المهمة في غير مكانها.

وفي الوقت نفسه، نجحت شركة الإطلاق الصينية Landspace في إرسال أقمار صناعية إلى المدار باستخدام صاروخ Zhuque 2 الذي يعمل بوقود الميثان. هذا الإنجاز يجعل Zhuque 2 أول صاروخ مداري يعمل بوقود الميثان. يهدف مسعى Landspace التالي، وهو صاروخ Zhuque 3، إلى منافسة SpaceX’s Falcon 9 وسيكون له مرحلة أولى قابلة لإعادة الاستخدام.

وأخيرًا، قامت شركة نورثروب جرومان باختبار إطلاق محرك صاروخي صلب جديد، وهو SMART Demo، الذي يعرض تقنيات ومواد مبتكرة، بما في ذلك تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. يعد هذا الاختبار الخطوة الأولى نحو تحسين كفاءة إنتاج المحركات الصاروخية الصلبة ومعالجة مخاوف سلسلة التوريد.

ومع استمرار تطور صناعة الصواريخ، يمكننا أن نتوقع تطورات واكتشافات أكثر إثارة في السنوات القادمة. لقد بدأ السباق لغزو الفضاء، وهذه الإطلاقات الصاروخية الكبرى هي مجرد البداية.