المصورون الفلكيون يتحدون السماء الملبدة بالغيوم لالتقاط صور تساقط شهب الجوزاء

على الرغم من تحدي السماء الملبدة بالغيوم، نجح المصورون الفلكيون في نيوزيلندا في التقاط صور مذهلة لزخة شهب الجوزاء خلال ذروتها الليلة الماضية. أسعد تساقط الشهب السنوي، الذي يحدث بين أواخر نوفمبر ومنتصف ديسمبر، مراقبي النجوم في جميع أنحاء البلاد حيث كانوا يتطلعون بفارغ الصبر لمشاهدة المشهد السماوي.

شارك أحد هؤلاء المصورين الفلكيين، بريندان لارسن، تجربته في التقاط الشهب بالقرب من نيو بلايموث. قام لارسن بإعداد معداته حوالي الساعة 10:30 مساءً وانتظر بصبر هطول الشهب. لأكثر من ساعة، بحث في سماء الليل دون أي حظ. ومع ذلك، قبل منتصف الليل بقليل، شهد لارسن عرضًا ساحرًا حيث انطلقت عدة شهب عبر السماء من كوكبة الجوزاء.

في مقابلة مع 1News، وصف لارسن التجربة بأنها "رائعة جدًا". تمكن من التقاط حوالي أربعة نيازك قبل أن تحجب السحب العرض. وعلى الرغم من أن صوره أظهرت أيضًا أقمارًا صناعية، إلا أن تمييزها عن النيازك كان أمرًا صعبًا. ومع ذلك، كان لارسن سعيدًا بنتائج جلسة التصوير الفوتوغرافي.

ومن المثير للاهتمام أن لارسن أشار إلى أن زخات شهب الجوزاء هذا العام أظهرت خصائص فريدة مقارنة بالسنوات السابقة. ووصف الطريقة التي تنبعث بها المواد من النقطة المشعة بأنها تشبه بوابة إلى بعد آخر أو محرك فائق السرعة من ستار تريك. وفقًا لارسن، كان مشهدًا سرياليًا وغير عادي، مما جعل وابل النيزك هذا مختلفًا عن الآخرين الذين شهدهم.

لم يقم لارسن بالتقاط صور آسرة فحسب، بل ساهم أيضًا مصورون من شبكة Global Meteor Network في المجموعة. أظهرت صورهم مجموعة من الشهب المتدفقة عبر السماء، مما سلط الضوء بشكل أكبر على الأعجوبة السماوية لزخة شهب الجوزاء.

على الرغم من التحديات التي يفرضها الغطاء السحابي في بعض الأحيان، يسعى المصورون الفلكيون باستمرار إلى استغلال الفرص لالتقاط عظمة الأحداث السماوية. إن تفانيهم يسمح لنا بتقدير جمال الكون وأسراره والإعجاب به.