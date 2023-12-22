تراجع الصفيحة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية: رؤى من تحليل الحمض النووي للأخطبوط

كشفت دراسة رائدة نشرت في مجلة Science أن تراجع الصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية في الماضي يمكن فهمه بشكل أفضل من خلال تحليل الحمض النووي للأخطبوط. من خلال دراسة جينات الأخطبوطات التي تعيش في المياه المتجمدة في القارة القطبية الجنوبية، كشف العلماء عن دليل على وجود ممر خالٍ من الجليد كان موجودًا منذ حوالي 125,000 ألف عام، خلال فترة من درجات الحرارة العالمية المشابهة ليومنا هذا.

النتائج لها آثار كبيرة على فهمنا للطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي (WAIS) وانهيارها المحتمل. إذا لم يكن من الممكن أن يقتصر الانحباس الحراري الناجم عن الإنسان على هدف 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاق باريس، فمن الممكن أن يساهم نظام WAIS في ارتفاع مستوى سطح البحر على المدى الطويل بمقدار 3.3 إلى 5 أمتار. توضح المؤلفة الرئيسية سالي لاو من جامعة جيمس كوك أن تحليل الحمض النووي يوفر رؤى قيمة حول التغييرات التي حدثت في القارة القطبية الجنوبية عبر التاريخ.

ركز البحث على أخطبوط Turquet، الموجود في جميع أنحاء القارة القطبية الجنوبية، والذي يتمتع بالفعل بثروة من المعرفة العلمية المرتبطة به. تم إجراء تحليل الحمض النووي باستخدام عينات تم جمعها كمصيد عرضي على مدى 33 عامًا وتم تخزينها في المتاحف. ومن خلال تسلسل الحمض النووي المأخوذ من 96 عينة، حدد الباحثون أدلة على وجود ممرات بحرية غير معروفة سابقًا تربط بين بحار ويدل وأموندسن وروس.

تكشف الدراسة أن انهيار WAIS حدث مرتين في الماضي - مرة خلال منتصف العصر البليوسيني، منذ حوالي 3 إلى 3.5 مليون سنة، ومرة ​​أخرى خلال العصر الجليدي الأخير، وهي فترة دافئة من 129,000 إلى 116,000 سنة مضت. وتعد هذه الفترة الدافئة من تاريخ الأرض، والتي تشبه درجات الحرارة العالمية الحالية، مؤشرا قويا على الانهيار المحتمل للغطاء الجليدي في المستقبل.

وسيكون لارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 3.3 متر تأثير عميق على المناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى غمر المناطق المنخفضة. وفي حين تسلط الدراسة الضوء على العواقب المحتملة لانهيار WAIS، لا تزال هناك العديد من الأسئلة دون إجابة. العلماء غير متأكدين ما إذا كان ارتفاع درجات الحرارة وحده هو السبب في الانهيار أم أن عوامل أخرى مثل تغير تيارات المحيط والتفاعلات بين الجليد والسطح الصلب للأرض لعبت دورًا. بالإضافة إلى ذلك، لا توضح الدراسة ما إذا كان ارتفاع مستوى سطح البحر سيحدث تدريجياً على مدى آلاف السنين أو في قفزات مفاجئة وسريعة.

وعلى الرغم من هذه الشكوك، فإن الأدلة المستمدة من تحليل الحمض النووي تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ. وتعد هذه الدراسة بمثابة تذكير بأن استقرار كوكبنا هش، وحتى التحولات الصغيرة في درجات الحرارة يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى. ومن خلال العمل الآن على الحد من انبعاثات الكربون والحد من الانحباس الحراري العالمي، يصبح بوسع البشرية أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في منع انهيار نظام WAIS وتجنب الارتفاع الكارثي لمستوى سطح البحر.

في الأخبار الأخيرة، أكد العلماء أن أكبر جبل جليدي في العالم، A23a، بدأ في التحرك بعد أن ظل ثابتًا في قاع المحيط لمدة 37 عامًا. يزن الجبل الجليدي ما يقرب من تريليون طن وتبلغ مساحته حوالي 1 كيلومتر مربع. ويعد هذا التطور بمثابة تذكير صارخ بالطبيعة الديناميكية لجليد القارة القطبية الجنوبية والعواقب المحتملة لتغير المناخ.