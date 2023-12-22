تلقي دراسة رائدة نُشرت في مجلة Science الضوء على كيفية تراجع الصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية في الماضي، باستخدام نهج غير تقليدي: دراسة جينات الأخطبوطات التي تعيش في المياه المتجمدة في المنطقة. ويشير البحث إلى أنه منذ حوالي 125,000 ألف عام، تزاوجت مجموعات من الأخطبوطات المعزولة جغرافيًا بحرية، مما يشير إلى وجود ممر خالٍ من الجليد خلال فترة كانت درجات الحرارة العالمية فيها مماثلة لما هي عليه اليوم.

تسلط المؤلفة الرئيسية سالي لاو، عالمة الأحياء التطورية في جامعة جيمس كوك في أستراليا، الضوء على قيمة استخدام الحمض النووي وعلم الأحياء كمؤشرات للتغيرات في تاريخ القارة القطبية الجنوبية. كان أخطبوط Turquet مرشحًا مثاليًا للدراسة نظرًا لتوزيعه على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة والمعرفة الحالية ببيولوجيته، مثل عمره وظهوره قبل حوالي أربعة ملايين سنة.

من خلال تحليل الحمض النووي لـ 96 عينة من الأخطبوط تم جمعها على مدار 33 عامًا، وجد الباحثون دليلاً على وجود ممرات بحرية عابرة للغرب في القطب الجنوبي والتي تربط بحار ويدل وأموندسن وروس. وأشار الخلط الجيني إلى أن الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي انهارت مرتين في الماضي: مرة خلال منتصف العصر البليوسيني، قبل 3 إلى 3.5 مليون سنة، ومرة ​​أخرى خلال الفترة الجليدية الأخيرة، من 129,000 ألف إلى 116,000 ألف سنة مضت. وتزامن هذا الانهيار الأخير مع الوقت الذي كانت فيه درجة حرارة الكوكب أكثر دفئا بحوالي 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الصناعة.

النتائج لها آثار كبيرة على مستقبل الصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية. وإذا تجاوز الاحترار الذي يسببه الإنسان هدف 1.5 درجة مئوية الذي حدده اتفاق باريس، فإن الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية معرض لخطر الانهيار، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر على المدى الطويل بما يتراوح بين 3.3 إلى 5 أمتار. ومن شأن هذا المستوى من الارتفاع أن يغمر المناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم ويعيد تشكيل خريطة العالم.

وعلق العالمان أندريا داتون وروبرت ديكونتو على البحث، ووصفاه بأنه رائد، لكنهما أكدا على ضرورة دراسة العوامل الأخرى التي ساهمت في انهيار الغطاء الجليدي في الماضي، مثل تغير تيارات المحيط والتفاعلات بين الجليد والأرض الصلبة. ورغم استمرار الشكوك، تؤكد الأدلة التي قدمتها الدراسة على الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ وعواقبه المحتملة على القارة القطبية الجنوبية والعالم.

وتأتي الدراسة في أعقاب الأخبار الأخيرة حول حركة أكبر جبل جليدي في العالم، A23a، والذي كان عالقا في قاع المحيط لمدة 37 عاما. بالإضافة إلى ذلك، كشف العلماء مؤخرًا عن منظر طبيعي غير مكتشف أسفل الطبقة الجليدية في شرق القارة القطبية الجنوبية، وهي منطقة تجمدت بمرور الوقت وموطن أنهار قديمة وغابات محتملة. وتسلط هذه النتائج مجتمعة الضوء على الطبيعة الديناميكية لبيئة القارة القطبية الجنوبية والحاجة الملحة لحماية كوكبنا من تأثيرات تغير المناخ.