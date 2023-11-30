استعد للعروض المذهلة للأضواء الشمالية في جنوب ألبرتا

كن مستعدًا لمشاهدة ظاهرة طبيعية ساحرة في جنوب ألبرتا في نهاية هذا الأسبوع حيث تكون الظروف مثالية لعروض الشفق القطبي المبهرة. ومع ذلك، قد تحتاج إلى التنافس مع السحب للحصول على رؤية واضحة للمشهد السماوي. توقع العلماء حدوث عاصفة مغنطيسية أرضية يمكن أن تؤدي إلى ظهور أضواء شمالية مرئية في كالجاري وما حولها.

ومن المتوقع أن تبدأ هذه الزيادة في نشاط الشفق القطبي بين عشية وضحاها يوم الأربعاء، مع توقع العروض الأكثر روعة ليلة الخميس وفي وقت مبكر من صباح الجمعة. تشير أنماط الطقس الفضائي الأخيرة إلى أن هذا العام كان واحدًا من أفضل الأعوام في مراقبة الشفق القطبي الشمالي منذ أكثر من عقد من الزمان. ومن المثير للاهتمام أن العامين المقبلين من المتوقع أن يكونا أكثر استثنائية.

يوضح المصور مات ميلنيك: "تعمل الشمس بدورة مدتها عشر سنوات، ونحن نقترب حاليًا من الحد الأقصى للطاقة الشمسية التالي، والذي من المقرر أن يصل إلى ذروته في عام 2025. لدينا العديد من البقع الشمسية التي تواجه الكوكب مباشرة، وقد انبعاث الطاقة الشمسية مشاعل تتجه نحونا."

يكشف مطارد الشفق القطبي الشهير كريس راتزلاف أنه تم الكشف عن العديد من التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية في الأيام القليلة الماضية، والتي عادة ما تكون بمثابة مقدمة للشفق القطبي. ويتوقع راتزلاف قائلاً: “خلال الليلتين المقبلتين، سنشهد وصول اثنين من هذه الأحداث. يمكننا أن نتوقع نشاط الشفق القطبي ليلة الأربعاء، خاصة في السماء الشمالية، ويقترب من السماء ولكن ليس بالكامل. ومع ذلك، ليلة الخميس، سيكون هناك "حدث سماء كامل" حيث ستمتد احتمالية الشفق القطبي من الأفق إلى الأفق.

لمشاهدة الأضواء الشمالية بكل مجدها، يُنصح بالبحث عن موقع خالٍ من التلوث الضوئي. ضع في اعتبارك أن التوقعات للليالي الثلاث القادمة في كالجاري تختلف من غائم جزئيًا إلى غائم إلى حد كبير.

أسئلة مكررة:

1. ما الذي يسبب الشفق القطبي؟

ينجم الشفق القطبي عن اصطدام جزيئات الطاقة الشمسية بالذرات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى ظهور عروض ضوئية آسرة.

2. لماذا تظهر الأضواء الشمالية في دورات؟

يتبع نشاط الشمس دورة مدتها عشر سنوات تعرف باسم الدورة الشمسية. خلال مرحلة الذروة الشمسية، يزداد عدد البقع الشمسية والتوهجات الشمسية، مما يؤدي إلى حدوث أضواء شمالية أكثر تواترا وشدة.

مصادر: أخبار عالمية