ناسا تنشر صورة مذهلة للتكوين السماوي

كشفت وكالة ناسا مؤخرًا عن صورة جديدة مذهلة لتشكيل سماوي أطلق عليه اسم "مجموعة شجرة عيد الميلاد". يقع هذا التكوين على بعد حوالي 2,500 سنة ضوئية في مجرة ​​درب التبانة، ويُعرف رسميًا باسم NGC 2264.

على عكس أي ديكور احتفالي قد نجده على الأرض، تتكون هذه الظاهرة الكونية من سرب من النجوم تتنوع في الحجم، بعضها أصغر من الشمس والبعض الآخر أكبر بكثير. تبعث هذه النجوم أشعة سينية تعطي توهجًا جميلاً باللونين الأزرق والأبيض، يمكن اكتشافه بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا.

ما يجعل هذا التشكيل السماوي رائعًا حقًا هو وجود وهج أخضر يحيط بالنجوم. وينتج هذا اللون الزمردي عن الغاز الموجود في السديم، والذي يعمل بمثابة "إبر الصنوبر" في شجرة عيد الميلاد. عند التقاطها معًا في صورة مركبة، تكون النتيجة عرضًا مبهرًا للأضواء النجمية التي تشبه إلى حد كبير شجرة متلألئة.

شاركت وكالة ناسا هذه الصورة المذهلة على وسائل التواصل الاجتماعي، مستحضرة الروح الاحتفالية من خلال تعليق يتم تشغيله بطريقة فكاهية على أنشودة عيد الميلاد المألوفة: "لقد بدأ يبدو مثل الكون إلى حد كبير". وسرعان ما استحوذت الصورة على انتباه مراقبي النجوم وعشاق علم الفلك على حد سواء، الذين انبهروا بالجمال المعقد للتكوين الذي يشبه شجرة عيد الميلاد.

وبينما يتراوح عمر النجوم في العنقود من مليون إلى خمسة ملايين سنة، مما يجعلها أصغر سنا نسبيا مقارنة بالأجسام النجمية الأخرى، فإن ترتيبها على شكل شجرة عيد الميلاد يعد صدفة مبهجة تضيف لمسة من النزوة إلى اتساعها. الكون.

ومع استمرار توسع فهمنا للكون، تعمل هذه التشكيلات السماوية بمثابة تذكير بالجمال الهائل الموجود خارج كوكبنا. إن استكشاف وكالة ناسا المستمر وتوثيقها لمثل هذه العجائب يزودنا بلمحة عن أسرار الكون المذهلة.