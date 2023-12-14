مقالة جديدة: الانفجارات الإذاعية السريعة الغامضة والرخيمة

الاندفاعات الراديوية السريعة (FRBs)، تلك الاندفاعات الغامضة من موجات الراديو التي تصل مدتها إلى مللي ثانية من الفضاء السحيق، أصبحت غريبة بعض الشيء. تعتبر الدفقات الراديوية السريعة بمثابة لغز كوني أذهل علماء الفلك منذ اكتشافها في عام 2007. يمكن لهذه الانفجارات المكثفة من الطاقة أن تطلق قدرًا من الطاقة في جزء من الثانية يعادل ما تولده الشمس في عام كامل. ومع ذلك، فإن أصلهم لا يزال لغزا.

في دراسة حديثة نشرت في مجلة الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، توصل العلماء إلى اكتشاف مثير للاهتمام حول تدفق FRB المتكرر الذي يطلق عليه اسم FRB 20220912A. وباستخدام مصفوفة تلسكوب ألين (ATA) التابعة لمعهد SETI في كاليفورنيا، لاحظ الباحثون 35 دفقة من هذا المصدر بالذات على مدى شهرين.

النمط المميز الذي لوحظ في FRB 20220912A يبرز عن غيرها من الدفقات الراديوية السريعة المتكررة المعروفة. أظهرت كل دفعة انخفاضًا ملحوظًا في التردد المركزي، مما أدى إلى ظهور تأثير "صافرة الانزلاق السماوي". عندما قام الباحثون بتحويل الإشارات إلى صوت باستخدام إكسيليفون، تتوافق النغمات العالية مع بداية الدفقات، في حين أنهت النغمات المنخفضة التسلسل.

إن غياب نمط واضح في توقيت كل انفجار يزيد من الغموض المحيط بالتدفقات الراديوية السريعة. وقد حددت الأبحاث السابقة أنماطًا في بعض الدفقات الراديوية السريعة المتكررة، ولكن يبدو أن FRB 20220912A تتحدى هذه التوقعات. ووفقا للدكتورة صوفيا شيخ، المؤلفة الرئيسية للدراسة، فإن اكتشاف هذا النمط الجديد في الدفقات الراديوية السريعة يؤكد الخصائص المعروفة ويقدم خصائص جديدة.

ومع كل ملاحظة للتدفقات الراديوية السريعة، يكتسب العلماء رؤى جديدة، لكنهم يواجهون أيضًا المزيد من الأسئلة. يعتقد علماء الفلك أن النجوم المغناطيسية، وهي بقايا نجوم ميتة ممغنطة للغاية، قد تكون أحد المصادر المحتملة للتدفقات الراديوية السريعة. ومع ذلك، فقد تم أيضًا اقتراح الاصطدامات بين النجوم النيوترونية الكثيفة أو الأقزام البيضاء كأسباب محتملة. ويستمر البحث عن تفسير شامل للتدفقات الراديوية السريعة.

تمثل هذه الدراسة علامة بارزة لأنها أول من استخدم مصفوفة تلسكوب ألين المُجددة. ستمكن الترقيات المستمرة للمصفوفة علماء الفلك ليس فقط من مراقبة سلوك الدفقات الراديوية السريعة عبر ترددات مختلفة، ولكن أيضًا من اكتشاف الإشارات الخافتة، وكشف المزيد من أسرار هذه الظواهر الكونية. وعلى حد تعبير الدكتور شيخ، "يمكن للتلسكوبات الجديدة ذات القدرات الفريدة، مثل ATA، أن توفر زاوية جديدة للأسرار البارزة في علم التدفقات الراديوية السريعة".