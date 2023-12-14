أذهل العلماء بالاكتشاف المذهل لعينة غنية بالعضوية من الكويكب بينو

ملخص: قام الباحثون في وكالة ناسا مؤخرًا بفحص العينة التي تم جمعها من الكويكب بينو وتوصلوا إلى اكتشاف رائد. تحتوي العينة على مجموعة متنوعة بشكل غير متوقع من الجزيئات الحاملة للكربون، مما يشير إلى أنها تحتوي على بقايا من النظام الشمسي المبكر. ولم يتمكن العلماء سوى من استعادة جزء صغير من العينة حتى الآن وينتظرون بفارغ الصبر الموافقة على استخدام أدوات جديدة لمزيد من الفحص. ووصفوا العينة بأنها تحتوي على "قوام يشبه القرنبيط" وتحتوي على جزيئات داكنة تتشبث بكل شيء تلمسه. يتم الترحيب بالمواد الموجودة على الكويكب باعتبارها "أكبر خزان أصلي" من نوعه على الأرض، ويمكن لمركباته العضوية أن توفر نظرة ثاقبة لأصول الحياة على كوكبنا. بالإضافة إلى ذلك، كشف تحليل العينة عن وجود المغنيسيوم والصوديوم والفوسفات، مما يزيد من تعميق لغز تكوين الكويكب. وقد أثار هذا الاكتشاف المذهل إثارة وفضولاً واسع النطاق بين العلماء، الذين يتوقون الآن إلى كشف الأسرار الموجودة داخل هذه الصخرة خارج كوكب الأرض.

المصدر الأصلي: https://www.moneycontrol.com/news/world/scientists-stumped-by-organic-rich-sample-from-asteroid-bennu-6259231.html