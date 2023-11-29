رؤى جديدة حول المريخ: اكتشاف طبقة منصهرة في عباءة الكوكب الأحمر

توصل العلماء إلى اكتشاف رائد فيما يتعلق بالبنية الداخلية للمريخ. قدم اصطدام نيزك حديث على سطح الكوكب الأحمر للباحثين رؤى قيمة حول تكوينه. ووفقا لدراستين نشرتا في مجلة Nature، أشارت الموجات الزلزالية الناتجة عن الاصطدام إلى وجود طبقة منصهرة من الصخور في وشاح المريخ.

وكانت القياسات السابقة قد أشارت إلى وجود نواة كبيرة من المعدن السائل في المريخ، تمتد لأكثر من نصف المسافة إلى سطحه. تم إجراء هذه القياسات باستخدام موجات القص الزلزالية التي تنتقل عبر الصخور الصلبة وترتد عند مواجهة طبقة سائلة. ومع ذلك، تشير النتائج الجديدة إلى أن هذه القياسات لم تكن دقيقة. جاءت الموجات المنعكسة في الواقع من أعلى طبقة السيليكات المنصهرة، الواقعة بين وشاح المريخ ونواته.

يبلغ سمك الطبقة المنصهرة المكتشفة حديثًا حوالي 150 كيلومترًا، وهو ما يمثل حوالي ثلث الحجم المنسوب سابقًا إلى اللب. تم التعرف عليه من خلال الموجات الزلزالية الانضغاطية المعروفة باسم موجات P، والتي يمكن أن تنتقل عبر السوائل. يشير زمن السفر البطيء لهذه الموجات إلى أن الطبقة مكونة من صخور السيليكات المنصهرة. ومن المثير للاهتمام أن الدراستين قدمتا وجهات نظر مختلفة حول تكوين الطبقة، حيث تشير إحداهما إلى أنها منصهرة بالكامل والأخرى تشير إلى منطقة انتقالية بها صخور منصهرة جزئيًا.

إن اكتشاف هذه الطبقة المنصهرة يتحدى الافتراضات السابقة حول كثافة وتكوين قلب المريخ. وكانت القياسات السابقة قد أشارت إلى نواة أقل كثافة، الأمر الذي حير العلماء. من الناحية النظرية، يجب أن يحتوي القلب ذو الكثافة المنخفضة على كميات كبيرة من العناصر الأخف مثل الكبريت والكربون والهيدروجين والأكسجين. إلا أن ظروف الضغط ودرجة الحرارة في قلب المريخ لا تدعم وجود هذه العناصر بكميات كبيرة. تعزز هذه النتيجة فهم أن المريخ والأرض تطورا بشكل مختلف منذ تكوينهما.

وبينما تسلط هذه النتائج الجديدة الضوء على البنية الداخلية للمريخ، فإنها تثير أيضًا أسئلة جديدة للبحث المستقبلي. إن تفسير الموجات الزلزالية ووجود طبقات سائلة متعددة داخل الكوكب يشكل تحديات أمام علماء الزلازل. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف يمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف والفهم لجيولوجيا الكوكب الأحمر المعقدة.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا كشف ارتطام النيزك الأخير بالمريخ؟

ج: قدم تأثير النيزك دليلاً على وجود طبقة منصهرة في وشاح المريخ.

س: ما هو سمك الطبقة المنصهرة المكتشفة حديثا؟

ج: يبلغ سمك الطبقة المنصهرة حوالي 150 كيلومترًا.

س: كيف يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة حول جوهر المريخ؟

ج: يشير ذلك إلى أن النواة ليست كثيفة كما كان يُعتقد سابقًا، مما يشير إلى مسارات تطورية مختلفة للمريخ والأرض.

س: ما هي الأسئلة التي يثيرها هذا الاكتشاف للبحث المستقبلي؟

ج: سيحتاج علماء الزلازل إلى مزيد من التحقيق في تفسير الموجات الزلزالية ووجود طبقات سائلة متعددة في المريخ.