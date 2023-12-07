تم اكتشاف طريقة جديدة لمغنطة السبائك باستخدام نبضات الليزر

توصل الباحثون في مركز هيلمهولتز دريسدن روسيندورف (HZDR) ومعهد الليزر Hochschule Mittweida (LHM) إلى اكتشاف غير متوقع حول مغنطة سبائك الحديد باستخدام نبضات ليزر فائقة القصر. وفي تجربة سابقة، تم تشعيع طبقة رقيقة من سبيكة الحديد والألمنيوم بنبضات ليزر وأصبحت مغناطيسية. الآن، وجد الباحثون أن نفس الظاهرة تحدث مع سبيكة الحديد والفاناديوم، التي لها بنية ذرية مختلفة.

وباستخدام طريقة تسمى طريقة مسبار المضخة، لاحظ الباحثون استجابة المادة لأشعة الليزر. يتم تشعيع السبيكة بنبضة ليزر قوية لمغنطتها، بينما ينعكس النبض الأضعف عن سطح المادة. ومن خلال تحليل النبض المنعكس، يستطيع الباحثون تحديد الخصائص الفيزيائية للمادة. يتم تكرار هذه العملية مع زيادة الفترات الزمنية بين النبضتين، مما يؤدي إلى إنشاء سلسلة زمنية من البيانات التي تميز العمليات الناجمة عن إثارة الليزر.

ووجد الباحثون أن سبائك الحديد والألمنيوم والحديد والفاناديوم تذوب لفترة وجيزة عند نقطة التشعيع عند تعرضها لليزر، مما يؤدي إلى محو البنية السابقة وإنشاء منطقة مغناطيسية صغيرة. وهذا يشير إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على بنية مادية محددة ولكن يمكن ملاحظتها في ترتيبات ذرية مختلفة.

يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام تطبيقات محتملة في مختلف المجالات. على سبيل المثال، يمكن استخدام المغنطة المستحثة بالليزر لوضع مغناطيسات صغيرة على سطح الشريحة، مما يتيح إنتاج أجهزة استشعار مغناطيسية حساسة أو تخزين البيانات المغناطيسية. قد يكون لها أيضًا آثار على الإلكترونيات السبينية، وهو نوع جديد من الإلكترونيات يستخدم الإشارات المغناطيسية لعمليات الحوسبة الرقمية.

ويجري المزيد من الأبحاث لفهم عملية إعادة الترتيب الذري أثناء المغنطة. ويهدف الباحثون إلى فحص العملية باستخدام الأشعة السينية المكثفة لمراقبة كيفية إعادة تنظيم الذرات لنفسها. يوفر هذا العمل رؤى واعدة حول طريقة جديدة لمغنطة السبائك، وتوسيع فهمنا للخصائص الأساسية للمواد وتوفير إمكانيات للتقدم التكنولوجي في المستقبل.

اقرأ المزيد: [المقالة المصدر](https://phys.org/news/2023-12-magnetizing-iron-vanadium-alloy-laser-pulses.html)