رؤى جديدة في أصول اللبنات الأساسية للحياة

أعادت دراسة رائدة أجراها باحثون من الجمعية الكيميائية الأمريكية تشكيل فهمنا لأصول اللبنات الأساسية للحياة. وخلافًا للاعتقاد التقليدي، تكشف الدراسة أن حمض الكارباميك، وهو حمض أميني بسيط، ربما يكون قد تشكل في البيئات الجليدية بالقرب من النجوم أو الكواكب حديثة الولادة، مما يتحدى فكرة أن هذه اللبنات الأساسية نشأت حصريًا على الأرض المبكرة.

تشير الدراسة إلى أنه بدلاً من الظهور في محيطات كوكبنا، كان من الممكن أن تكون جزيئات البريبايوتك التي لعبت دورًا حاسمًا في تطور الحياة قد ولدت في البرد القارس للجليد بين النجوم. وتوجد هذه الجليديات الموجودة بين النجوم، والتي تتكون من الماء والغازات المختلفة، في عوالم الفضاء المتجمدة ويمكن أن تكون مصدر اللبنات الأساسية للحياة.

في السابق، كان من المقبول على نطاق واسع أن الأحماض الأمينية، التي تعتبر حيوية لوجود الحياة، إما تم إنتاجها من خلال تفاعلات على الأرض قبل الحيوية أو تم جلبها إلى كوكبنا عن طريق النيازك. ومع ذلك، ظلت أصول وفترة تشكيل هذه اللبنات الأساسية لغزا.

ولكشف هذا اللغز، أجرى فريق البحث بقيادة رالف كايزر وأغنيس تشانغ تجارب لمحاكاة الظروف في الجليد بين النجوم. لقد صنعوا نموذجًا للثلج باستخدام الأمونيا وثاني أكسيد الكربون ولاحظوا تفاعلاتهم الكيميائية أثناء تسخينها تدريجيًا على ركيزة فضية. باستخدام التحليل الطيفي المتقدم لتحويل فورييه للأشعة تحت الحمراء (FTIR)، نجحوا في اكتشاف تكوين حمض الكارباميك وكربامات الأمونيوم في درجات حرارة منخفضة بشكل لا يصدق.

تشير هذه النتائج إلى أن سلائف الأحماض الأمينية المعقدة يمكن أن تكون قد تشكلت خلال المراحل الأولى والأبرد من تطور النجوم. بدلًا من أن تكون محصورة في الأرض المبكرة، ربما كانت هذه الجزيئات موجودة كمواد خام في الأنظمة الشمسية، بما في ذلك مجموعتنا، وتم تسليمها لاحقًا إلى كوكبنا عن طريق المذنبات أو النيازك.

تمتد مضامين هذه الدراسة إلى ما هو أبعد من فهمنا لأصول الحياة. يفتح البحث إمكانيات جديدة لاستكشاف الفضاء السحيق، مما يشير إلى أنه يمكن استخدام أدوات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي للبحث عن هذه الجزيئات قبل الحيوية في مناطق تكوين النجوم البعيدة، مما يوفر مزيدًا من الأفكار حول سر بدايات الحياة.

مصادر:

– الجمعية الكيميائية الأمريكية: https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2021/june/a-new-path-to-our-primordial-past.html