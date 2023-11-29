اختراق جديد في مجال الاتصالات بالليزر لاستكشاف الفضاء السحيق

تم مؤخرًا تحقيق إنجاز علمي استثنائي كجزء من مهمة Psyche التابعة لناسا، مما يمثل علامة فارقة في مجال استكشاف الفضاء السحيق. وقد نجح الفريق الذي يقف وراء المهمة في إثبات الاتصال بالليزر على أكبر مسافة تم تسجيلها على الإطلاق، وهو إنجاز له القدرة على إحداث ثورة في فهمنا لأصول الكون.

ويتجه مسبار سايكي، الذي تم إطلاقه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاستكشاف كويكب يتكون بشكل أساسي من معادن، ويقع بين مداري المريخ والمشتري. وعلى مدى السنوات الست المقبلة، سيسافر المسبار حوالي 3.6 مليار كيلومتر للوصول إلى المنطقة الخارجية لحزام الكويكبات الرئيسي. وكجزء من هذه المهمة الطموحة، تجري تجربة تكنولوجيا الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC) تجربتها الخاصة خلال العامين الأولين من الرحلة.

يهدف DSOC إلى دفع حدود اتصالات الليزر ذات النطاق الترددي العالي في الولايات المتحدة، واختبار إرسال واستقبال البيانات باستخدام ليزر الأشعة تحت الحمراء الذي بالكاد يمكن رؤيته بالعين المجردة. بالمقارنة مع أنظمة الموجات الراديوية التقليدية المستخدمة في مهام ناسا السابقة، تتمتع تقنية الليزر هذه بالقدرة على نقل البيانات بسرعات أسرع من 10 إلى 100 مرة.

يعد الإنجاز الأخير لـ "الضوء الأول" من قبل DSOC إنجازًا رائعًا. نجح الفريق في نقل واستقبال البيانات من شعاع ليزر مشفر للبيانات، يغطي مسافة تقارب 10 ملايين ميل. وهذه المسافة أكبر بحوالي 40 مرة من المسافة من القمر إلى الأرض، مما يسلط الضوء على كفاءة ومدى اتصال الليزر.

أعربت ترودي كورتيس، مديرة العروض التكنولوجية في مديرية مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا، عن سعادتها بهذا الإنجاز، قائلة: "إن تحقيق "الضوء الأول" هو أحد المعالم الحاسمة العديدة المتوقعة في DSOC في الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق لمستويات عالية من التكنولوجيا". اتصالات ذات معدل بيانات قادرة على نقل المعلومات العلمية والصور عالية الوضوح وتدفق الفيديو لدعم المسعى الطموح التالي للبشرية: إرسال البشر إلى المريخ.

على الرغم من أن الاتصالات بالليزر قد تم اختبارها سابقًا في الفضاء، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدامها لاستكشاف الفضاء السحيق، مما يتطلب توجيهًا دقيقًا على بعد ملايين الكيلومترات. يعد الدمج الناجح للأصول الأرضية وسطح الطيران خلال الاختبار الأخير بمثابة شهادة على العمل الجاد والتعاون الهائل بين فرق العمليات في DSOC وPsyche.

مع تقدم مهمة DSOC، من المتوقع حدوث المزيد من التحديات. وسيركز الفريق على تحسين دقة توجيه الليزر ومعالجة صعوبات الاستقبال المحتملة الناجمة عن حركة ودوران كل من المركبة الفضائية والأرض. ومع ذلك، فإن هذا التقدم في تكنولوجيا الاتصالات بالليزر يقربنا من كشف أسرار الكون ويمهد الطريق للتقدم المستقبلي في استكشاف الإنسان للمريخ.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الاتصال بالليزر؟

الاتصال بالليزر، والمعروف أيضًا باسم الاتصال البصري، هو وسيلة لنقل البيانات باستخدام نبضات ضوئية مركزة متولدة من أشعة الليزر. لديه القدرة على نقل البيانات بسرعات أعلى بكثير مقارنة بأنظمة الموجات الراديوية التقليدية.

2. كيف يفيد الاتصال بالليزر استكشاف الفضاء السحيق؟

توفر تقنية الاتصال بالليزر نقلًا أسرع للبيانات، مما يتيح نقل المعلومات العلمية والصور عالية الوضوح وحتى بث الفيديو عبر مسافات طويلة. يمكن أن يحسن بشكل كبير كفاءة وفعالية مهمات الفضاء السحيق.

3. كيف تختلف مهمة DSOC عن اختبارات الاتصال بالليزر السابقة؟

تمثل مهمة DSOC أول مثال لاستخدام الاتصال بالليزر عبر الفضاء السحيق. ركزت الاختبارات السابقة على الاتصالات البصرية من المدار الأرضي المنخفض إلى القمر، بينما تتطلب مهمة DSOC تصويبًا دقيقًا على مدى ملايين الكيلومترات.

4. ما هي التطبيقات المحتملة لتكنولوجيا الاتصالات بالليزر؟

تتمتع تكنولوجيا الاتصالات بالليزر بالقدرة على تعزيز مجالات مختلفة، مثل استكشاف الفضاء والاتصالات والبحث العلمي. ويمكن أن يسهل نقل البيانات بشكل أسرع وأكثر موثوقية، مما يؤدي إلى اكتشافات وتقدمات جديدة.

5. كيف سيؤثر الاتصال بالليزر على مهمات المريخ المستقبلية؟

إذا أثبتت مهمة DSOC نجاحها خلال السنوات القليلة المقبلة، فقد تضع الأساس لتكنولوجيا الاتصالات المستقبلية المستخدمة في الاستكشاف البشري للمريخ. يمكن أن تؤدي معدلات نقل البيانات المرتفعة للاتصالات بالليزر إلى تحسين الاتصال بين المريخ والأرض بشكل كبير أثناء المهام المأهولة.

مصادر:

– ناسا: https://www.nasa.gov/feature/jpl/psyche-spacecraft-achieves-a-major-milestone

– معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: https://www.caltech.edu/about/news/first-light-for-nasa-laser-communication-demonstration