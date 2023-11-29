الاكتشافات في الفضاء الخارجي: اكتشف AstroSat 600 انفجار لأشعة جاما

حقق أستروسات، أول قمر صناعي هندي مخصص لدراسة علم الفلك، اكتشافات مذهلة منذ تشغيله في عام 2015. وأبرزها أنه اكتشف أكثر من 600 انفجار من أشعة جاما، مما يسلط الضوء على الأحداث الدرامية التي تحدث في الفضاء الشاسع. .

إن انفجارات أشعة جاما، والتي يشار إليها غالبًا بالانفجارات الكبيرة المصغرة، هي الانفجارات الأكثر نشاطًا في الكون. وفي غضون ثوانٍ فقط، تطلق هذه الانفجارات طاقة أكبر مما تنبعث من الشمس طوال حياتها. في السابق، كان يُعتقد أن انفجارات أشعة جاما القصيرة والطويلة لها أصول مختلفة. ومع ذلك، فقد قلبت دراسة حديثة هذا الاعتقاد عندما قدم انفجار أشعة غاما قريب وطويل الأمد رؤى جديدة حول أسرار الكون.

كان علماء الفيزياء الفلكية يعتقدون منذ فترة طويلة أن انفجارات أشعة جاما الطويلة تنتج فقط عن انهيار النجوم الضخمة. ومع ذلك، كشفت الدراسة المذكورة أعلاه أن اندماج النجوم النيوترونية، حيث يجتمع نجمان نيوترونيان، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انفجارات طويلة من أشعة غاما. تولد عمليات الاندماج هذه انبعاثًا مكثفًا لموجات الجاذبية، جنبًا إلى جنب مع الموجات الكهرومغناطيسية التي تغطي الطيف بأكمله.

وقع أحد هذه الأحداث الرائعة في 9 أكتوبر 2022. اجتاحت نبضة قوية من إشعاع أشعة جاما النظام الشمسي، مما أدى إلى إطلاق أجهزة الكشف على الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية المتعددة التي تدور حولها. يعد هذا الانفجار الكوني، المسمى GRB 221009A، ألمع انفجار لأشعة جاما تم تسجيله على الإطلاق، وهو ما يأسر اهتمام علماء الفلك في جميع أنحاء العالم.

AstroSat، على الرغم من عمره التصميمي الذي يبلغ خمس سنوات، فقد ظل في صحة جيدة ويستمر في المساهمة في فهمنا للكون. يعد الإنجاز الأخير المتمثل في اكتشاف انفجار أشعة جاما رقم 600 بمثابة شهادة على الأداء الاستثنائي لجهاز تصوير الكادميوم الزنك تيلورايد (CZTI)، وهو أحد الأجهزة الموجودة على متن AstroSat.

وبينما ننتظر بفارغ الصبر إطلاق خليفته، AstroSat-2، يمكننا أن نحتفل بالخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في كشف أسرار الفضاء الخارجي. إن الاكتشافات التي قام بها AstroSat والتقدم المستمر في فهمنا لانفجارات أشعة جاما تقربنا خطوة واحدة من فهم الكون الشاسع والمذهل الذي يحيط بنا.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو أستروسات؟

AstroSat هو أول قمر صناعي هندي مخصص بالكامل لدراسة علم الفلك.

2. ما هي انفجارات أشعة جاما؟

إن انفجارات أشعة جاما هي انفجارات قوية للطاقة تطلق طاقة في ثوانٍ أكثر مما تنبعث من الشمس طوال حياتها. وتعتبر الأحداث الأكثر نشاطا في الكون.

3. ما هو عدد انفجارات أشعة جاما التي اكتشفها AstroSat؟

اكتشف AstroSat أكثر من 600 انفجار من أشعة غاما منذ تشغيله في عام 2015.

4. هل يمكن أن تأتي انفجارات أشعة جاما الطويلة من مصادر أخرى غير النجوم المنهارة؟

نعم، أظهرت الدراسات الحديثة أن اندماج النجوم النيوترونية يمكن أن ينتج أيضًا انفجارات طويلة من أشعة جاما، مما يتحدى الاعتقاد السابق بأنها نتجت فقط عن انهيار النجوم الضخمة.

مصادر:

– منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO): [isro.gov.in](https://www.isro.gov.in/)

– بي تي آي: [ptinews.com](https://www.ptinews.com/)