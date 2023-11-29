مستقبل استكشاف الفضاء في الهند: جاجانيان يحتل مركز الصدارة

وضعت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنظارها على سلسلة طموحة من المهام، مع إعطاء الأولوية لـGaganyaan، أول رحلة طيران بشرية للهند إلى الفضاء. أكد رئيس ISRO إس سوماناث على تفاني الوكالة في هذا المشروع الرائد خلال برلمان الطاقة العالمي لعام 2023 الأخير في كولكاتا.

الهدف الأساسي لجاجانيان هو إطلاق البشر إلى الفضاء، ووضعهم في مدار أرضي منخفض على ارتفاع 400 كيلومتر في مهمة مدتها ثلاثة أيام. يشير هذا الإنجاز الاستثنائي، المقرر إجراؤه في عام 2025، إلى دخول الهند إلى مجموعة النخبة من الدول القادرة على السفر إلى الفضاء المأهول.

كما كشف رئيس ISRO عن خطتهم الإستراتيجية لإنشاء محطة فضائية خاصة بالهند. وتهدف الوكالة إلى بناء الوحدة الأولية بحلول عام 2028 واستكمال المشروع بحلول عام 2035. وتتوافق مبادرة التفكير المستقبلي هذه مع رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإنشاء محطة فضائية هندية ومهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2040.

وفي تعاون ملحوظ، أعلن بيل نيلسون، مدير وكالة ناسا، أن وكالة الفضاء الأمريكية ستساعد في تدريب رائد فضاء هندي بحلول نهاية عام 2024. وتؤكد هذه الشراكة على التعاون المتزايد وتبادل الخبرات بين البلدين اللذين يرتديان الفضاء.

مشاريع ISRO القادمة لا تنتهي عند Gaganyaan والمحطة الفضائية. تقترب Aditya L1، أول مهمة فضائية هندية مخصصة لدراسة الشمس، من وجهتها. ومن المتوقع أن يصل بحلول 7 يناير إلى نقطة لاغرانج 1 (L1)، على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. سيمكن هذا الموقع الاستراتيجي Aditya L1 من مراقبة الشمس بشكل مستمر دون أن يقاطعها الكسوف.

وقد أدى النجاح الأخير الذي حققته مهمة الهند القمرية Chandrayaan-3 إلى زيادة حماس البلاد لاستكشاف الفضاء. أصبحت الهند الدولة الرابعة التي تحقق هبوطًا ناجحًا على سطح القمر وأول دولة تهبط على المنطقة الجنوبية من القمر. وشدد سوماناث بفخر على أن الهند اعتمدت فقط على براعتها العلمية والهندسية في تطوير المركبة الفضائية وخطة المهمة.

خلال برلمان الطاقة العالمي، تم تكريم رئيس ISRO، إس سوماناث، بجائزة الحاكم للتميز من قبل حاكم ولاية البنغال الغربية، سي.في أناندا بوس. وهذا التكريم لا يحتفل بقيادة سوماناث فحسب، بل يعترف أيضًا بالإنجازات الرائعة التي حققتها وكالة الفضاء الهندية.

وبينما تغامر الهند بدخول آفاق جديدة لاستكشاف الفضاء، فإن تفاني منظمة أبحاث الفضاء الهندية، والابتكار، والاعتماد على الذات الذي لا مثيل له، يضع البلاد كقوة هائلة في مجتمع الفضاء العالمي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو جاجانيان؟

جاجانيان هو أول برنامج هندي لرحلات الفضاء البشرية يهدف إلى إطلاق رواد فضاء إلى الفضاء ووضعهم في مدار أرضي منخفض في مهمة مدتها ثلاثة أيام.

2. ما هي الخطط المستقبلية لـ ISRO؟

وتشمل خطط ISRO المستقبلية إنشاء محطة فضائية هندية بحلول عام 2035 والقيام بمهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2040.

3. ما هو Aditya L1؟

Aditya L1 هي أول مهمة فضائية هندية مصممة لدراسة الشمس. وسيتم وضعه عند نقطة لاغرانج 1 (L1)، على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، مما يسمح بمراقبة الشمس دون انقطاع.

4. ما هو تشاندرايان-3؟

شاندرايان-3 هي مهمة الهند القمرية، التي نجحت في هبوط مركبة فضائية على المنطقة الجنوبية للقمر، مما يجعل الهند رابع دولة تحقق هبوطًا سلسًا على القمر.

مصادر:

– India.com: [رابط](https://www.india.com/news/india/how-isro-aims-to-achieve-human-space-flight-in-gaganyaan-avert-uttrakhand-tunnel-like -حادثة-5730842/)