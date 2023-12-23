تخطط الهند لإطلاق محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2028

أعلنت وكالة الفضاء الهندية، منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، عن خطط لإطلاق أول محطة فضائية دولية في الهند (ISS) بحلول عام 2028. وشارك الرئيس إس سوماناث الأخبار خلال مؤتمر في أحمد آباد، مشيرًا إلى أن الوحدة الأولى من محطة الفضاء الدولية ستكون سيتم إطلاقه خلال السنوات الخمس المقبلة وسيزن 8 أطنان. ستكون الوحدة الأولية روبوتية وستكون بمثابة الأساس لمحطة الفضاء الدولية المستقبلية العاملة بكامل طاقتها والمأهولة.

وذكر سوماناث أن ISRO تعمل حاليًا على تطوير صاروخ جديد قادر على حمل حمولة تتراوح من 20 إلى 1,215 طنًا. ومع هذه التكنولوجيا المحسنة، يهدفون إلى إرسال رواد فضاء إلى الفضاء كجزء من مهمة محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2035. وتعكس هذه الخطة الطموحة التزام الهند بتعزيز قدراتها في استكشاف الفضاء في السنوات المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش سوماناث مهمة Aditya L-1، والتي تهدف إلى دراسة الغلاف الجوي الشمسي. وكشف أنه في 6 يناير، ستصل Aditya إلى نقطة L-1، وستتاح للجمهور الفرصة لمشاهدة لقطات الفيديو الخاصة بالوحدة من هذا المعلم الهام.

وشدد سوماناث على أهمية التقدم التكنولوجي لتنمية أي دولة. وأشاد بمهمة Chandrayan-3 الهندية لأهميتها التكنولوجية وفعاليتها من حيث التكلفة مقارنة ببقية العالم. وشدد على أن مفتاح التقدم يكمن في تسخير قوة المعرفة واستخدام التكنولوجيا لخلق الثروة والنمو المستدام.

في الختام، وضعت منظمة أبحاث الفضاء الهندية جدولا زمنيا طموحا لإطلاق أول محطة فضائية دولية في البلاد بحلول عام 2028، مع الهدف النهائي المتمثل في إرسال البشر إلى الفضاء كجزء من محطة الفضاء الدولية العاملة بكامل طاقتها بحلول عام 2035. وتوضح هذه الخطوة تصميم الهند على أن تكون في طليعة استكشاف الفضاء والتقدم التكنولوجي.