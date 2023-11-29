وكالة الفضاء الهندية تستكشف سبل التعاون مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة الفضاء

أعلنت وزارة الفضاء الهندية أنها تستكشف شراكات محتملة مع Boeing وBlue Origin وVoyager Space Holdings. يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه رئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون، الهند، لتسليط الضوء على علاقة التعاون المتنامية بين الولايات المتحدة والهند في مساعي الفضاء الخارجي.

وقد تشمل عمليات التعاون التي يتم النظر فيها أيضًا كيانات تجارية هندية، مما يشير إلى التزام البلاد بتعزيز وجودها القوي في صناعة الفضاء. تتمتع هذه الشراكات بالقدرة على جمع خبرات وموارد كل من المنظمات الهندية والدولية، مما يؤدي إلى تطورات رائدة في استكشاف الفضاء.

لقد أدى تحالف ناسا العميق مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بالفعل إلى العديد من الإنجازات البارزة، بما في ذلك الهبوط الناجح لمركبة فضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في أغسطس. وتعمل الوكالتان الآن على إرسال رائد فضاء هندي إلى محطة الفضاء الدولية في العام المقبل، مما يعزز شراكتهما بشكل أكبر.

أعربت شركة Blue Origin، وهي شركة الفضاء التي أسسها جيف بيزوس، عن اهتمامها الشديد باستخدام الصواريخ الهندية لمحطتها الفضائية المقترحة Orbital Reef. المناقشات بين Blue Origin وLarsen & Toubro، الشركة الهندية المصنعة للمعدات الهندسية، جارية بالفعل لاستكشاف مدى توفر قدرات الإطلاق المداري.

كما أبرمت شركة Voyager Space Holdings، وهي شركة مقرها دنفر، اتفاقيات أولية مع الذراع التجاري لـ ISRO، NewSpace India Ltd. وينصب تركيز هذا التعاون على التحقيق في استخدام الصواريخ الهندية لإطلاق ونشر الأقمار الصناعية الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، وقعت Voyager مذكرة تفاهم مع ISRO والمركز الوطني الهندي لتعزيز وترخيص الفضاء لاستكشاف الاستخدام المحتمل للمركبة الفضائية المأهولة التابعة لـ ISRO، Gaganyaan، لخدمة محطة فضائية مقترحة تسمى Starlab.

وتدرس بوينغ أيضًا بنشاط المشاركة في برامج الفضاء الهندية. وتقوم الشركة بتقييم تصميم وتصنيع جهاز محاكاة كبسولة فضائية لمشروع رحلات الفضاء البشرية في الهند. وعلى الرغم من عدم توقيع أي عقد رسمي حتى الآن، إلا أن التعاون المحتمل يؤكد الاهتمام المتبادل في دفع حدود استكشاف الفضاء.

وضعت الهند أهدافًا طموحة لمهماتها الفضائية المستقبلية، بما في ذلك إطلاق أول مهمة مأهولة لها في عام 2025 وخطط لهبوط البشر على القمر بحلول عام 2040. وتشمل المشاريع الأخرى المدرجة على أجندة ISRO إنشاء محطة فضائية بحلول عام 2035، ومركبة مدارية حول كوكب الزهرة. المهمة والهبوط على المريخ.

مع استمرار الهند في توسيع وجودها في صناعة الفضاء العالمية، فإن التعاون مع لاعبين رئيسيين مثل Boeing وBlue Origin وVoyager Space Holdings يوفر آفاقًا مثيرة للتقدم التكنولوجي والإنجازات العلمية.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي الشراكات المحتملة التي تستكشفها وكالة الفضاء الهندية؟

تستكشف وكالة الفضاء الهندية سبل التعاون المحتملة مع Boeing وBlue Origin وVoyager Space Holdings.

2. ما هو الغرض من زيارة مدير ناسا بيل نيلسون للهند؟

تسلط زيارة بيل نيلسون الضوء على المستوى المتزايد للتعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال الفضاء الخارجي. ويقوم بزيارة العديد من المرافق في الهند، بما في ذلك تلك المعنية باختبار ودمج المركبات الفضائية في مهمة أمريكية هندية مشتركة لمراقبة الأرض.

3. من هو المهتم باستخدام الصواريخ الهندية في محطته الفضائية المقترحة؟

أعربت شركة Blue Origin عن اهتمامها الشديد باستخدام الصواريخ الهندية لمحطتها الفضائية المقترحة Orbital Reef. والمناقشات جارية بالفعل مع شركة Larsen & Toubro، الشركة الهندية المصنعة للمعدات الهندسية.

4. ما الذي يركز عليه تعاون Voyager Space Holdings مع ISRO؟

وقعت شركة Voyager Space Holdings اتفاقيات أولية مع شركة NewSpace India Ltd، الذراع التجاري لـ ISRO، لاستكشاف استخدام الصواريخ الهندية لإطلاق ونشر الأقمار الصناعية الصغيرة. كما وقعوا أيضًا مذكرة تفاهم مع ISRO والمركز الوطني الهندي لتعزيز وترخيص الفضاء للتحقيق في استخدام المركبة الفضائية المأهولة Gaganyaan لخدمة محطة الفضاء المقترحة، Starlab.

5. ما هي المشاركة المحتملة لشركة بوينغ في برامج الفضاء الهندية؟

تدرس شركة بوينغ تصميم وتصنيع جهاز محاكاة كبسولة فضائية لمشروع رحلات الفضاء البشرية في الهند. وعلى الرغم من عدم توقيع أي عقد بعد، إلا أن هذا التعاون يوضح الاهتمام المتبادل بمساعي الهند لاستكشاف الفضاء.