وكالة الفضاء الهندية تستكشف سبل التعاون مع شركات الفضاء العالمية

تستكشف وكالة الفضاء الهندية، منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، بنشاط سبل التعاون المشترك مع شركات الفضاء العالمية البارزة، بما في ذلك شركة Boeing Co.، وBlue Origin LLC، وVoyager Space Holdings Inc. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يزور فيه مدير وكالة ناسا، بيل نيلسون، الهند لزيارة تعزيز الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والهند في مجال الفضاء الخارجي.

ومن المتوقع أن يشمل التعاون المحتمل ليس فقط ISRO ولكن أيضًا الكيانات التجارية الهندية، كما ذكرت وزارة الفضاء الهندية. وتدل مشاركة شركات الفضاء العالمية هذه على المستوى المتزايد للتعاون وتبادل الخبرات بين الولايات المتحدة والهند في مجال استكشاف الفضاء.

كجزء من زيارة نيلسون، سيقوم بجولة في المرافق في بنغالورو التي تعمل على اختبار ودمج المركبات الفضائية لمهمة مشتركة بين الولايات المتحدة والهند لمراقبة الأرض من المقرر إطلاقها في عام 2024. وتعزز هذه الزيارة تحالف ناسا العميق مع ISRO، والذي حقق إنجازًا كبيرًا معالم بارزة هذا العام، مثل الهبوط الناجح لمركبة فضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

علاوة على ذلك، تعمل ISRO وNASA معًا لإرسال رائد فضاء هندي إلى محطة الفضاء الدولية في العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، انضمت الهند إلى اتفاقيات أرتميس، وهي مبادرة قادتها الولايات المتحدة وتضم أكثر من عشرين دولة، مما يدل على التزامها بوضع مبادئ توجيهية لاستكشاف الفضاء.

أعربت شركة Blue Origin، وهي شركة فضاء أسسها جيف بيزوس، عن اهتمامها الشديد باستخدام صاروخ هندي ككبسولة طاقم لمحطتها الفضائية المقترحة التي تسمى Orbital Reef في مدار أرضي منخفض. هناك أيضًا مناقشات بين شركة Blue Origin وشركة Larsen & Toubro Ltd، وهي شركة هندية مصنعة للمعدات الهندسية، للتعاون في قدرات الإطلاق المداري.

أعلنت شركة Voyager Space Holdings، ومقرها دنفر، عن اتفاق مبدئي مع الذراع التجاري لـ ISRO، NewSpace India Ltd.، لاستكشاف استخدام الصواريخ الهندية لإطلاق ونشر الأقمار الصناعية الصغيرة. لقد وقعوا أيضًا مذكرة تفاهم مع ISRO للاستفادة المحتملة من المركبة الفضائية المأهولة التابعة لـ ISRO والتي تسمى Gaganyaan لخدمة محطتهم الفضائية المقترحة Starlab.

وبينما تدرس شركة بوينغ تصميم وتصنيع جهاز محاكاة كبسولة فضائية لمشروع رحلات الفضاء البشرية في الهند، لم يتم توقيع أي عقد بعد.

وتشمل مشاريع الهند المستقبلية الطموحة إطلاق أول مهمة مأهولة لها في عام 2025، وتطوير مركبة إطلاق من الجيل التالي ومنصة إطلاق جديدة للمهام القمرية، وإنشاء محطة فضائية بحلول عام 2035، والقيام بمهمات إلى كوكب الزهرة والمريخ.

أسئلة وأجوبة

1. من الذي يستكشف سبل التعاون مع وكالة الفضاء الهندية؟

تستكشف وكالة الفضاء الهندية ISRO سبل التعاون مع شركات الفضاء العالمية مثل Boeing Co. وBlue Origin LLC وVoyager Space Holdings Inc.

2. ما هو الغرض من زيارة مدير وكالة ناسا بيل نيلسون للهند؟

تهدف زيارة بيل نيلسون إلى الهند إلى تعزيز الشراكة بين وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية والقيام بجولة في المرافق المشاركة في مهمة أمريكية هندية مشتركة لمراقبة الأرض.

3. ما هي المبادرة التي تدعمها الولايات المتحدة والتي انضمت إليها الهند؟

انضمت الهند إلى اتفاقيات أرتميس، وهي مبادرة قادتها الولايات المتحدة وتضم أكثر من عشرين دولة، وتهدف إلى وضع مبادئ لاستكشاف الفضاء.

4. ما هي بعض أوجه التعاون المحتملة التي يتم استكشافها؟

تهتم شركة Blue Origin باستخدام صاروخ هندي لمحطتها الفضائية المقترحة، وتستكشف شركة Voyager Space Holdings استخدام الصواريخ الهندية لإطلاق أقمار صناعية صغيرة وربما الاستفادة من المركبة الفضائية المأهولة التابعة لـ ISRO.

5. ما هي مشاريع الهند الفضائية القادمة؟

وتخطط الهند لإطلاق أول مهمة مأهولة لها في عام 2025، وتطوير مركبة إطلاق ومنصة إطلاق من الجيل التالي، وإنشاء محطة فضائية بحلول عام 2035، والقيام بمهام إلى كوكب الزهرة والمريخ.