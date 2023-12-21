تُظهر مجموعة لوحات باكو بوميه الأخيرة افتتانه المستمر بالشمس والقمر كرموز قوية في أعماله الفنية. تحتوي الدراسة ذات الإصدار المحدود، التي تحمل عنوان Celestial، على 29 لوحة تم إنشاؤها بين عامي 2017 و2022. يجمع أسلوب بوميت الفريد بين العناصر الساخرة والعبثية، مما يؤدي إلى قطع مثيرة للتفكير وآسرة بصريًا.

في لوحته "لقاء"، يصور بوميت القمر وهو يطفو إلى جانب رجلي أعمال على طوف مؤقت. عمل بارز آخر بعنوان "على الطريق" يصور سيارة قديمة تتجه نحو الشمس على شكل الولايات المتحدة. من خلال هذه الرموز السماوية، يهدف الفنان إلى استكشاف مختلف المواضيع والصراعات التي يواجهها المجتمع الحديث، مثل الرأسمالية الجامحة، والدمار البيئي، والتعقيدات الأخلاقية.

يشارك بوميت افتتانه الطويل الأمد بالأجرام السماوية والنجوم، ويصفها بأنها مصدر لا نهاية له للإلهام. ترمز الشمس والقمر إلى مفاهيم مثل الزمان والمكان والنور والظلام والمرور من البداية إلى النهاية. وبحسب الفنان، تمتلك هذه الأجرام السماوية قوة فريدة لنقل المشاعر وإثارة الأفكار العميقة.

تتوفر الدراسة السماوية حاليًا للشراء في متجر Pomet عبر الإنترنت، مما يوفر لعشاق الفن فرصة التعمق أكثر في مجموعته الساحرة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الفنان مجموعة مختارة من المطبوعات لأولئك الذين يسعون لتجربة أعماله الفنية على نطاق أصغر.

إن استكشاف باكو بوميت للأجرام السماوية من خلال منظوره الفني الفريد يوفر للمشاهدين فرصة للتأمل والتأمل في تعقيدات وتناقضات عالمنا الحديث. باستخدام السخرية والسريالية، يشرك بوميت جمهوره في محادثة حول القضايا الملحة ويشجعنا على التشكيك في الوضع الراهن. يعد فنه بمثابة تذكير بأهمية التعبير الفني في توليد حوار هادف واستبطان.

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