أدلة جديدة تشير إلى أن البشر، وليس تغير المناخ، هم المسؤولون عن انخفاض أعداد الثدييات الكبيرة

تتحدى دراسة حديثة أجرتها جامعة آرهوس الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن تغير المناخ كان السبب الرئيسي للانخفاض الكبير في الثدييات الكبيرة على مدى آلاف السنين الماضية. وبدلاً من ذلك، تشير الدراسة إلى أن البشر كانوا السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض.

وقام الباحثون بقيادة البروفيسور ينس كريستيان سفينينج، بتحليل الحمض النووي لـ 139 نوعًا حيًا من الثدييات الكبيرة، واكتشفوا انخفاضًا عالميًا وكبيرًا في أعدادها منذ حوالي 50,000 ألف عام. ويتزامن هذا مع الاستعمار الواسع النطاق للعالم من قبل الإنسان الحديث.

وعلى عكس النظريات السابقة التي ألقت باللوم على التقلبات المناخية في حدوث الانقراضات، تشير نتائج الدراسة إلى البشر باعتباره التفسير الأكثر ترجيحًا. وأوضح البروفيسور سفينينج: "على مدى الـ 800,000 ألف سنة الماضية، تقلبت الكرة الأرضية بين العصور الجليدية والفترات بين الجليدية... وبالتالي فإن البشر هم التفسير الأكثر ترجيحًا".

ولإجراء الدراسة، جمع الباحثون بيانات من الجينومات المعينة للأنواع في جميع أنحاء العالم. تتطلب هذه الكمية الهائلة من البيانات، التي يبلغ مجموعها حوالي 3 مليارات نقطة بيانات لكل نوع، قوة حاسوبية كبيرة ووقتًا لتحليلها.

ومن خلال تحليل الطفرات في الحمض النووي، تمكن الباحثون من تقدير حجم سكان كل نوع مع مرور الوقت. كلما زاد عدد الطفرات الموجودة، زاد عدد السكان. يتحدى هذا النهج المثال الشائع عن انقراض الماموث الصوفي بسبب تغير المناخ، لأنه يمثل بشكل غير دقيق الاتجاه الأوسع في انخفاض الحيوانات الضخمة.

في حين أن البحث المقدم في هذه الدراسة يساهم في النقاش الدائر، فإنه يقدم أدلة دامغة ضد تغير المناخ باعتباره المحرك الرئيسي لانخفاض أعداد الثدييات الكبيرة. وكما أشار البروفيسور سفينينج، "بالنظر إلى البيانات الغنية التي لدينا الآن، من الصعب إنكار أن... البشر انتشروا في جميع أنحاء العالم... وبالتالي زاد عدد السكان".

تفتح الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، آفاقا جديدة لفهم تأثير التدخل البشري على النظم البيئية العالمية وتسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.