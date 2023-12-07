تمت دعوة الشركات الصغيرة والشركات الناشئة للانضمام إلى مجموعة التوعية بالمجال الفضائي التابعة لشركة Catalyst Accelerator

لقد فتحت فرصة جديدة أمام الشركات الصغيرة والشركات الناشئة المهتمة بصناعة الفضاء. يستضيف برنامج Catalyst Accelerator المجموعة الثالثة عشرة، التي تهدف إلى استكشاف كيف يمكن لقوة الفضاء الأمريكية أن تتبنى القدرات التجارية للتوعية بالمجال الفضائي. ينصب التركيز الأساسي لهذه المجموعة على عروض البرامج التي طورتها الولايات المتحدة والتي تتيح دمج البيانات ومعالجتها.

تسعى قوة الفضاء الأمريكية إلى الاستفادة من البيانات والأدوات التجارية لتعزيز فهمها لبيئة الفضاء وتعزيز الأمن المشترك. تشمل مجالات الاهتمام لهذه المجموعة رعاية الإطلاق الفضائي، وتصنيف المسارات غير المرتبطة، وأدوات مساعدة المشغل على اتخاذ القرار، وتصنيف دفع المركبات الفضائية ونوع الجسم، واكتشاف الأحداث، والتحليلات التنبؤية.

سيتكون مسرع الوعي بالمجال الفضائي من برنامج مدته ثلاثة أشهر، يبدأ من 19 مارس إلى 13 يونيو. وخلال هذه الفترة، سيتم اختيار ثماني شركات للمشاركة في المسرع. وسيختتم البرنامج بيوم العرض التوضيحي، مما يوفر فرصة للمشاركين لعرض ابتكاراتهم.

إن Catalyst Accelerator هو مسرع يركز على NewSpace ويعمل بشكل وثيق مع مديرية المركبات الفضائية في مختبر أبحاث القوات الجوية وقوة الفضاء. هدفها الأساسي هو التواصل مع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة من أجل تعزيز الابتكار في التقنيات ذات الاستخدام المزدوج.

توفر هذه المجموعة الجديدة فرصة فريدة لرواد الأعمال للمساهمة في صناعة الفضاء والتعاون مع الحكومة وقادة الصناعة. إنه يوفر وسيلة للشركات الناشئة لاكتساب رؤى وإرشادات قيمة لتسريع نموها في مجال الفضاء.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد حول آخر التطورات في صناعة الفضاء ومسارها المستقبلي، فلا تفوت قمة الفضاء القادمة لنادي ضباط بوتوماك في 5 مارس. سجل الآن للانضمام إلى خبراء الصناعة واستكشاف الفرص في هذا التطور السريع. قطاع.