يعود SpaceX's Cargo Dragon بنجاح إلى الأرض

ملخص: انفصلت المركبة الفضائية Cargo Dragon التابعة لشركة SpaceX بنجاح عن محطة الفضاء الدولية (ISS)، وفقًا لوكالة ناسا. ومن المتوقع أن يهبط قبالة سواحل فلوريدا في حوالي 19.5 ساعة، حاملاً عينات من البحث العلمي إلى الأرض.

بعد إكمال مهمتها كجزء من عملية إعادة الإمداد التجارية التاسعة والعشرين لشركة SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية، أكملت المركبة الفضائية Cargo Dragon عملية فك الارتباط بنجاح من المحطة. يمثل هذا علامة فارقة أخرى لشركة SpaceX وجهودها المستمرة في استكشاف الفضاء.

تم الانفصال على الساحل الشرقي في الساعة 17:05، وتعود المركبة الفضائية الآن إلى الأرض. ومن المتوقع أن تهبط قبالة ساحل فلوريدا في حوالي 19.5 ساعة. وبمجرد هبوطها، ستقوم المركبة الفضائية بتسليم عينات من البحث العلمي الذي تم إجراؤه في محطة الفضاء الدولية.

تم إطلاق مركبة الإطلاق Falcon 9، التي تحمل المركبة الفضائية Cargo Dragon، في 10 نوفمبر من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا. وحملت المركبة الفضائية حمولة تبلغ حوالي 3 أطنان، تضمنت الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمعدات اللازمة للتجارب العلمية على متن المحطة.

تسلط هذه المهمة الناجحة الضوء أيضًا على التطورات التي حققتها SpaceX في استكشاف الفضاء وتسليم البضائع. مع كل عملية فك وهبوط ناجحة، تواصل SpaceX ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في صناعة الفضاء التجارية.

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