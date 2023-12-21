اكتشافات جديدة في الكيمياء الكونية: أصول المركبات العضوية في الفضاء

تحدت دراسة رائدة أجراها مركز WA-Organic and Isotope Geochemistry Center (WA-OIGC) في جامعة كيرتن المعتقدات الراسخة حول أصول المركبات العضوية في الفضاء. من خلال التحليل الدقيق للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، اكتشف الباحثون أن بعض الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات تولد بالفعل في المناطق الباردة من الفضاء الخارجي، وليس في المناطق الدافئة المجاورة للنجوم كما كان يعتقد سابقًا. هذا الكشف له آثار واسعة النطاق على فهمنا للحياة خارج كوكب الأرض والتركيب الكيميائي للأجرام السماوية.

ابتكر فريق البحث، الذي يمثل الوحدة الأسترالية الوحيدة في التعاون الدولي، نهجًا فريدًا لمحاكاة إنشاء الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات. ومن خلال إجراء عمليات حرق خاضعة للرقابة لمختلف النباتات، تمكنوا من تكرار العمليات الطبيعية التي تحدث في الفضاء. وسلط البروفيسور كليتي جريس، مدير WA-OIGC، الضوء على انتشار الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، والتي تتكون من الكربون والهيدروجين. هذه المركبات العضوية ليست شائعة على الأرض فحسب، بل موجودة أيضًا في الكويكبات والنيازك.

ويكمن مفتاح النتائج التي توصلوا إليها في تحليل التركيب النظائري للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات. ومن خلال فحص الروابط بين نظائر الكربون الخفيفة والثقيلة، تمكن الباحثون من استنتاج درجات الحرارة التي تتشكل عندها هذه المركبات. وُجد أن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الأصغر حجمًا تنشأ في المناطق الأكثر برودة في الفضاء الخارجي، بينما من المحتمل أن تكون الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات الأكبر حجمًا في بيئات أكثر دفئًا، مثل النجوم القريبة أو داخل الأجرام السماوية.

وشدد الدكتور أليكس هولمان، المؤلف المشارك للدراسة، على أهمية فهم التركيب النظائري للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات. ومن خلال الكشف عن الظروف والبيئات التي يتم فيها إنشاء هذه الجزيئات، نكتسب نظرة ثاقبة حول تاريخ وكيمياء الكويكبات والنيازك.

لا يلقي هذا البحث الضوء على كيفية تشكل المركبات العضوية خارج الأرض فحسب، بل يحدد أيضًا أصولها في الفضاء. تؤكد الدراسة أن مجموعة مختارة من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الموجودة على الكويكبات يمكن أن تنشأ في الفضاء البارد للفضاء الخارجي. وبينما نتعمق في ألغاز الكون، فإن مثل هذه الاكتشافات تكون بمثابة تذكير بالروابط المعقدة بين الأرض والامتداد الكوني.

ونشرت الدراسة الكاملة في مجلة العلوم. ابق على اطلاع بأحدث التطورات العلمية من خلال الاشتراك في نشرتنا الإخبارية ومراجعة EarthSnap، وهو تطبيق مجاني تم تطويره بواسطة Eric Ralls وEarth.com.